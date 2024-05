Modelo de contenido para adultos aseguró haber tenido relaciones con tres jugadores de la Premier League

La modelo de contenido para adultos en OnlyFans, la italiana Paola Saulino, realizó una presunta confesión en la que aseguró presuntamente haber mantenido relaciones sexuales con al menos tres jugadores que hacen vida en la Premier League.

Durante una entrevista con el diario británico Daily Star, Saulino habló sobre su vida como modelo en OnlyFans y su vida diaria, donde en sus palabras tuvo sexo con el trío de jugadores aunque confesó que dicha situación le causó una gran decepción al descubrir que todos ellos estaban casados o comprometidos con sus respectivas parejas.

“Tuve sexo con tres jugadores de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcionaron, pero que quede siempre claro que yo también tuve una relación con ellos, la diferencia está en la madurez”, dijo la joven, sin revelar la identidad de los involucrados

Saulino indicó que dicha práctica de los futbolistas de escribirle a las mujeres que desean sin importar si están con pareja es muy común y que habitualmente es contactada por jugadores a través de su cuenta de Instagram donde acumula más de 243,000 seguidores.

“Muchos futbolistas me contactan a través de mensajes privados en Instagram, incluso con un simple ‘hola’ para iniciar la conversación”, añadió.

La supuesta confesión y la entrevista con Daily Star de Saulino llegó como complemento a la polémica que hace un par de meses vivió la estrella del Manchester City, Kyle Walker, cuando fue descubierto por su esposa Annie Kilner, con quien tuvo tres hijos y uno en camino, en una relación extramarital con la influencer Lauryn Goodman, con quien además también tuvo dos niños.

“Definitivamente simpatizo con él (Walker) porque el 98% de los futbolistas hacen esto, tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres esposas e hijos dispersos. No me sorprende lo que hizo. Sinceramente creo que la traición es algo muy natural en la vida. ¿Qué ocurre? Quizás la traición simplemente tenga mala fama pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor?”, señaló.

Por último Saulino recordó que no es primera vez que confiesa un amorío con un futbolista, en este caso uno también de la Premier League con el Chelsea, de quien tampoco reveló su identidad.

“Nos conocimos en una fiesta. Él llegó e inmediatamente se presentó ante mí. Honestamente no me quitó los ojos de encima. Nos reímos mucho y pasamos un tiempo increíble juntos y él me gustó mucho. Empezó a besarme delante de todos, repetidamente, y me gustó. Nos alejamos y empezamos a tener sexo en un auto”, finalizó.

