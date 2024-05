Steve Bannon pierde apelación e irá a prisión por condena por cargos de desacato al Congreso

La apelación del exfuncionario de Casa Blanca, durante el periodo presidencial de Donald Trump, Steve Bannon por su condena por desacato al Congreso fue rechazada, lo que se traduce en que aún deberá cumplir con su sentencia en prisión por ignorar una citación del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En un documento de 20 páginas, la Corte de Apelaciones del Circuito D.C., un panel de tres órganos, indicó que aceptar la apelación de Bannon “paralizaría la autoridad de investigación del Congreso”.

El republicano aseguró que actuó de esa manera siguiendo el consejo de sus abogados y que él no tenía intención de violar la ley.

El juez Bradley García escribió que actuar basándose en el “consejo de un abogado” no es “ninguna defensa en absoluto”.

“Como han explicado repetidamente tanto este tribunal como la Corte Suprema, una regla contraria contravendría el texto del estatuto de desacato y paralizaría la autoridad investigadora del Congreso“, escribió García.

“Porque no tenemos ninguna base para apartarnos de ese precedente vinculante, y porque ninguna de las otras impugnaciones de Bannon a sus convicciones tiene mérito“, agregó.

Bannon, de 70 años, fue condenado a cuatro meses de cárcel en octubre de 2022 y una multa de $6,500 dólares por ignorar la citación del Congreso, informó Fox News.

“Quiero decir una cosa: respeto al juez, la sentencia que impuso es su decisión. He sido totalmente respetuoso con todo este proceso desde el punto de vista legal“, dijo Bannon tras la sentencia.

Sin embargo, el político apelará el fallo, señaló su abogado, David Schoen.

“Hay muchas cuestiones constitucionales fundamentalmente importantes en juego en este caso”, dijo Schoen en un comunicado. “La decisión es errónea como cuestión de derecho y refleja una visión muy peligrosa del umbral de responsabilidad penal para cualquier acusado en nuestro país y de futuros abusos políticos del proceso de audiencia en el Congreso”.

El juez declaró que el abogado de Bannon al momento de recibir la citación fue Robert Costello, indicó a su cliente que, por ley, no se le permitía responder de ninguna manera a la notificación, afirmando que se había elevado el privilegio de ejecutivo y que no es su privilegio renunciar a él.

Costello escribió al comité para darles a conocer que Bannon cumpliría si el panel resolvía cualquier problema con Trump o si la corte le ordenaba cumplir, expresó Schoen.

“En Estados Unidos, no procesamos penalmente, y mucho menos condenamos y enviamos a prisión a personas que no solo no creen que su conducta sea ilícita o violatoria de la ley, sino, como en este caso, a personas que siguen el consejo de sus abogados quienes les dicen que la ley no les permite cumplir con una citación del Congreso cuando se ha invocado el privilegio ejecutivo“, manifestó Schoen.

Otros funcionarios que estuvieron durante el gobierno del expresidente republicano se han presentado en la cárcel. El exasesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, inició su pena de cuatro meses por desacato al Congreso en un centro penitenciario de Miami.

“Entraré orgulloso allí para cumplir mi condena”, dijo Navarro durante una rueda de prensa antes de entregarse. “Sacaré fuerzas de esto: Donald John Trump es el nominado”.

