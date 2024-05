EE.UU. dijo que Israel no tiene un plan creíble para proteger civiles en Rafah, pero mantiene envío de armas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró este domingo que Israel carece de un “plan creíble” para la protección de civiles en la ciudad gazatí de Rafah, mientras continúa suministrándole armas, a excepción de bombas de gran carga explosiva, que están en “pausa”.

Durante su participación en el programa Face the Nation de CBS, el funcionario estadounidense expresó las preocupaciones de la Casa Blanca respecto a una posible gran operación en Rafah, donde residen 1,4 millones de personas desplazadas por el conflicto, publicó la agencia de noticias Efe.

Afirmó asimismo que el gobierno de Joe Biden no respaldará esa operación sin un plan creíble para la protección de civiles.

“Hemos dicho a Israel que no podemos, y no apoyaremos, una gran operación militar en Rafah en ausencia de un plan creíble para proteger a los civiles”, enfatizó Blinken, quien destacó que no ha visto planes ni para la seguridad ni para la reconstrucción de Gaza.

Antony Blinken reveló que Washington ha estado trabajando en planes creíbles para la seguridad, gobernanza y reconstrucción de Gaza con países árabes y otras naciones, pero lamentó la falta de esfuerzos similares por parte de Israel en esa dirección.

El secretario de Estado Antony Blinke. Foto: EFE/ Will Oliver

Respecto al suministro de armas, aclaró que solo se ha pausado el envío de bombas de alta carga explosiva debido a las preocupaciones sobre su impacto en áreas densamente pobladas como Rafah.

En una entrevista en Meet the Press de NBC, reiteró que una operación a gran escala en Rafah podría tener consecuencias “terribles” para los civiles y no ser efectiva contra Hamás.

El secretario de Estado también reconoció el sufrimiento de los civiles en Gaza y expresó preocupación por la conducta de Israel, que calificó como “no compatible” con el derecho humanitario internacional en varios casos.

El informe del Departamento de Estado entregado al Congreso coincidió en esta evaluación, aunque no concluyó que Israel haya cometido violaciones ni recomendó detener la venta de armas.

Peligros de la escalada en Rafah

El ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, sostuvo conversaciones el viernes con sus homólogos de Francia y el Reino Unido, Stéphane Sejourné y David Cameron, respectivamente, para advertir sobre los “peligros de la escalada” en Gaza, especialmente en Rafah, describiéndola como “destructiva” para los esfuerzos de lograr una tregua en la franja.

Según el Ministerio de Salud Palestino y las FDI, han muerto más de 34,900 palestinos y más de 1,455 israelíes desde que militantes de Hamas lanzaron un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza el 07 de octubre de 2023. Mohammed Saber / EFE

En sus comunicados respectivos, el Ministerio de Exteriores egipcio informó que Shukri “advirtió contra las consecuencias de la continuación de la actual situación en Rafah” y subrayó la importancia de evitar una mayor escalada, que consideró como un obstáculo para alcanzar una tregua, publicó Efe.

En sus conversaciones telefónicas con Sejourné y Cameron, Shukri también alertó sobre “la tendencia hacia una mayor escalada”, la cual consideró como “una nueva demolición de los esfuerzos por alcanzar una tregua” en Gaza.

El ministro egipcio destacó el compromiso de Egipto como mediador y señaló que “el asunto requiere que todas las partes asuman su responsabilidad, proporcionen voluntad política y pongan fin a las políticas provocadoras y escalantes”.

Durante su llamada con el secretario de Estado estadounidense, Shukri y Blinken instaron tanto a Israel como a Hamás a “mostrar flexibilidad” para lograr un acuerdo de tregua que facilite el intercambio de rehenes por presos y permita la entrada de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza.

Sigue leyendo:

• Israel ordena desplazamiento de 300,000 gazatíes al norte y sur de Gaza, mientras expande su operación en Rafah

• Cifra de muertos en Gaza se acerca a los 35,000 en medio de primeros ataques en Rafah

• Estados Unidos completa muelle en el Mediterráneo desde se suministrará ayuda a Gaza