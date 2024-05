Madre exige justicia para su hija de 11 años que fue cortada en la cabeza con un cúter en Harlem

La madre de una menor de 11 años que fue atacada al azar por un desconocido con un cúter al este de Harlem, estaba dispuesta a atrapar al sujeto, incluso cuando trataba de huir en un tren subterráneo, expresó la mujer enfurecida.

Malgorzata Sladek estaba caminando por East Harlem con su hija Maxi Park el viernes en la tarde, cuando Shaquan Cummings presuntamente irrumpió y acuchilló a la jovencita con un cúter, cortándole parte del largo cabello negro, a la vez que le cortó la nuca.

Para la madre, el sonido de la hojilla golpeando el hueso fue ensordecedor.

“Parecía como si le hubiera dado un puñetazo en la cabeza”, expresó Sladek, de 46 años. “No sabía que era un cuchillo hasta que me di vuelta y vi su cabello tirado en el suelo y la sangre manando. Sangre como saliendo de un fregadero. Pensé que iba a morir desangrada”.

Fue en ese momento cuando las autoridades dicen que Cummings, a quien Sladek y su hija no conocían, se volvió hacia la mujer en pánico.

“Él me miró y venía hacia mí”, recordó. “No estaba seguro de si me iba a apuñalar o qué iba a pasar”.

Poco después, el delincuente escapó a la estación número 6 del metro cerca de E. 116th St. y Lexington Ave. Pero la madre no iba a permitir que se fuera sin recibir su merecido por hacerle daño a su niña.

“Simplemente, fui y lo perseguí”, recordó. “No me importaba. Tenía bolsas conmigo. Le dije: ‘Lo estoy persiguiendo’. No dejaré que se escape’”.

El hombre entró a toda velocidad a la estación y lanzó el cúter ensangrentado a las vías, indicó la policía. Sladek lo vio tratar de subir a un tren que esperaba y empezó a gritarle.

“Comencé a gritar: ‘¡Para el tren! ¡Para el tren!’ Y el revisor detuvo el tren”, recordó.

Como el tren se mantuvo detenido, Cummings saltó a las vías, cruzó otra plataforma y regresó a la calle, donde fue recibido por una muchedumbre que presenció el crimen.

Más de una docena de personas se reunieron con el sujeto cuando volvió a la calle, de acuerdo con un video obtenido por Daily News. El criminal se escondió en una puerta mientras cuatro policías lo cubrían, impidiendo que los testigos les pusieran las manos encima.

Una de las personas enojadas golpeó a Cummings con un bastón médico gris mientras los agentes, detenían a la multitud, se ve en el video,

“Salí del tren y en ese momento vi que la policía y la gente lo acosaban”, recordó Sladek.

Los funcionarios recuperaron el cúter de las vías y acusaron al hombre de agresión, poner en peligro el bienestar de un niño y posesión de armas. Se ordenó el arresto de Cummings sin derecho a fianza en su comparecencia ante el tribunal.

El delincuente reside en una vivienda de apoyo en El Bronx, a unas 3 millas de donde sucedió el ataque. Cummings se encontraba discutiendo con otra persona antes de que repentinamente se volviera contra Maxi y la atacara, pero no estaba claro el motivo de ataque a la menor, manifestó una fuente policial con conocimiento en el asunto.

Se enfrenta a un mínimo de 12 años en la cárcel como delincuente violento persistente, de acuerdo con los fiscales

Según la madre, el sangriento ataque dejó traumatizada por completo a Maxi, a quien le encantaba estar al aire libre e ir de compras.

“Dijo que no quiere volver a la escuela. Dijo que no quiere salir, caminar”, expresó Sladek, que vive en Brooklyn. “Ella dice: ‘Mami, no voy a ir a ninguna parte. Por favor no me dejes salir de casa. No quiero salir.’

