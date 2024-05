CTC en Puerto Rico: CBPP aboga por ampliación de crédito para atajar pobreza en la isla

Nueva York – Entidades como Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) consideran que el Crédito por Menor Dependiente o Crédito Tributario por Hijo (CTC) debe expandirse de manera permanente como una de las maneras para atajar el problema de la pobreza en Puerto Rico.

Javier Balmaceda, analista sénior de políticas para Puerto Rico y otros territorios, explicó en entrevista con El Diario, que una de las deficiencias de la aplicación del crédito en la isla es que solo incluye la porción reembolsable.

“En el caso de P.R., no aplica el crédito completo…es porque está diseñado para pagar deudas contributivas en principio. Si uno tiene una deuda contributiva con el IRS o con (el Departamento de) Hacienda, te dan este crédito para primero saldar esa deuda contributiva, y, si sobra algo, se reembolsa. Lo que pasa en P.R. es que, como los contribuyentes no pagan impuestos federales a la ganancia, sí los de nómina, no hay deudas por ese impuesto, y por tanto lo único que puede aplicar a P.R. es la porción que es reembolsable…”, explicó en entrevista con este periódico.

De acuerdo con el experto, el hecho de que el CTC se limite a $1,600 “reintegrables” penaliza a los recipientes de bajos ingresos y los pone en desventaja.

“Esa toca también a muchas familias aquí en EE.UU. que no han generado suficientes ingresos para lograr el crédito de los $2,000 dólares, o que quizás le corresponde el crédito de los $2,000; pero como tienen tan poquitos ingresos, las deudas que tengan para saldar con el IRS son cero, y en vez de poder tener acceso a los $2,000, únicamente tienen acceso a los $1,600 que son reintegrables. El tope reintegrable del crédito es algo que afecta principalmente a las familias de escasos ingresos, por más contradictorio que parezca es así, es una falla de diseño. Eso afecta a las familias en EE.UU. y en P.R.”, abundó.

El CTC permite a las familias con menores dependientes reducir su obligación tributaria federal y recibir un reembolso. Para solicitar el crédito, se debe presentar una declaración de impuestos federal.

El impacto del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) en Puerto Rico

En el 2021, el Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estableció que, independientemente, de la cantidad de hijos, los contribuyentes en P.R. puede solicitar el crédito.

Antes, el CTC estaba limitado a familias con tres hijos o más. Este grupo, según datos del CBPP, apenas comprende el 11 % de familias con hijos en Puerto Rico.

Adicional, ARPA, aprobado por el Congreso en marzo del referido año, aumentó la cantidad máxima actual de $2,000 a $3,600 por cada hijo menor de seis años, y $3,000 por cada hijo mayor de seis años.

Además, por primera vez en la historia del CTC, los jóvenes de 17 años eran elegibles.

Aunque Balmaceda catalogó de positivo el impacto de los cambios, resaltó que solo se corrigió parte del problema.

“En el Plan de Rescate Estadounidense, pasaron dos cosas para P.R. Una fue particular para P.R. y fue permanente, y es que se corrigió después de décadas de inequidad, una cláusula que limitaba a que el crédito, únicamente, se les concediera a familias con tres o más dependientes. En EE.UU., empieza a aplicar a partir del primer dependiente. En P.R., por más de 20 años, se había limitado el crédito solo a familias que tuviera tres dependientes o más, y esa cláusula era limitante para P.R.; primero, porque el número de familias en P.R. que tienen tres o más dependientes es pequeño, porque los núcleos familiares son cada vez más pequeños. Así que eso se corrigió permanentemente a través del Plan de Rescate Estadounidense, y a partir de 2021, todas las familias que cualifiquen para el crédito, a partir del primer dependiente lo pueden pedir”, esbozó.

Otra particularidad del alcance del CTC en la isla es que a los potenciales beneficiarios del crédito en P.R. se les exige el doble de ingresos que a una familia en EE.UU. para que se les conceda la cantidad máxima por dependiente.

“En el caso de P.R., el ‘face in rate’ es más bajo que el que hay en EE.UU. De hecho es la mitad del que hay en EE.UU. En EE.UU., la tasa es del 15 %; en P.R. es del 7.6 %. Eso implica que una familia en P.R. tuvo que haber ganado dos veces más que una familia en EE.UU. para lograr la cuantía máxima del crédito por dependiente. Eso genera una enorme desigualdad porque exigirle a una familia en P.R. que tenga que ganar dos veces más que una familia en EE.UU. para lograr acceder a la cuantía máxima es especialmente complicado para un lugar P.R. en el que la pobreza es mucho más alta y los ingresos son muchos más bajos. Tú pedirle a una persona que gane más para lograr más crédito, es una condición más dolorosa para P.R. que para una familia en EE.UU.”, señaló.

El analista de políticas del CBPP planteó que, en ese sentido, la solicitud es que la tasa sea la misma en P.R. que en EE.UU.

“Cuando se diseña el crédito, y es una lógica que vas a ver en la mayoría de los créditos contributivos para darle algún tipo de ayuda económica a familias de ingresos bajos o moderados, vas a ver que hay una exigencia de que la familia tiene que ganar cierta cantidad de ingresos para lograr el crédito máximo, y es como el incentivo dentro de la propia estructura del crédito para que la familia trabaje e ingrese alguna cantidad de dinero antes de recompensarla digamos con más dinero”, añadió sobre esta desigualdad.

Ampliación del reembolso del CTC en la Cámara de Representantes

En enero pasado, la Cámara de Representantes federal aprobó el “Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024” (“Ley de Alivio Contributivo para Familias y Trabajadores Estadounidenses”) que, entre otras cosas, incluía mejoras al CTC.

La ampliación del crédito haría más fácil que familias de bajos ingresos lo soliciten.

Otra alteración incluida en la propuesta de ley es el aumento en la cantidad máxima reembolsable que recibirá una familia con hijos hasta el 2025.

Balmaceda aclaró que las disposiciones del proyecto de ley aplicarían a P.R. en caso de ser aprobado.

Sin embargo, la medida se encuentra estancada en el Senado.

Ampliación de CTC es clave para reducir la pobreza en Puerto Rico

A nivel local, organizaciones como el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) que han seguido de cerca el tema han insistido en el efecto positivo de la ampliación del CTC en la isla.

Datos de la Encuesta sobre la Comunidad en Puerto Rico de 2019 y análisis de resultados de la Encuesta de CTC, recopilados por el IDJ en el 2022, arrojaron que el dinero de CTC trajo paz mental a un 43 % de las familias y resolvió lo que podrían ser situaciones precarias persistentes para el 27 % de las familias como comprar alimentos de mejor calidad o contar con suficiente comida para el mes.

Según las estadísticas, los fondos de CTC fueron utilizados de manera balanceada: 38% para varios propósitos, 35% para el pago de deudas y 26% fue ahorrado.

La entidad describe el CTC como un crédito transformador que logró una reducción sin precedente en los niveles de pobreza en P.R.

Con el CTC-2022, la tasa de pobreza ajustada se reduce en 1 punto porcentual con respecto al año base, y con el CTC y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) se reduce en 6 puntos porcentuales, del 55% al 49%.

Cabe señalar que bajo ARPA, el EITC fue extendido de manera permanente en P.R. a través de un suplemento anual de $600 millones, que se continuará ajustando de acuerdo con la inflación. “La asignación federal permitirá que Puerto Rico cuadruplique el tamaño de su EITC local para que este sea más equiparable al crédito federal”, destacó Balmaceda en un artículo en el sitio web de CBPP.

Una de las recomendaciones del IDJ para que el CTC tenga un mayor impacto en la isla son permitirle a los puertorriqueños recibir el crédito con base en el 15 % de ingresos obtenidos en lugar de 7.65 % como con el CTC aplicable en 2022. El 7.65% es la suma de los impuestos sobre la nómina (Seguro Social y Medicare).

Adicional, proponen la implementación de un CTC local para familias con hijos que no son elegibles al CTC federal. En años recientes, 12 estados manejan su propia versión del CTC subsidiado con fondos estatales.

