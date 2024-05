Dura baja para los Knicks: Mitchell Robinson fue operado del tobillo

Los New York Knicks confirmaron este lunes que el jugador Mitchell Robinson tuvo que pasar por el quirófano para reparar la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo y que terminó dejándolo fuera de acción para el Juego 1 de la serie de postemporada de la franquicia estadounidense ante los Indiana Pacers.

De acuerdo con la información recopilada por The Associated Press al entrevistar a una persona vinculada con la lesión del jugador, detalló que la operación resultó bastante positiva para el basquetbolista a pesar que todavía no ha sido anunciada oficialmente por parte del equipo que disputará este martes el quinto partido de la serie ante los Pacers y que actualmente marcha igualada 2-2.

Mitchell Robinson tomó la decisión de someterse a una cirugía luego de varios consejos por parte del cirujano especializado y del cuerpo médico del equipo, quienes estuvieron un par de días analizando las mejores opciones tras contar con todos los exámenes pertinentes; recordemos que el pívot fue descartado la semana pasada luego de determinar que presentaba una lesión de estrés en el tobillo.

De acuerdo con lo informado por la persona a la AP, el plan de los Knicks será mantener en cuidado a Robinson y posteriormente analizar su progreso en unas seis u ocho semanas para determinar si está mejor de la cirugía.

Esta se convierte en la segunda operación en el tobillo a la que se somete la estrella de los neoyorquinos en la presente temporada; durante el mes de diciembre su gran rendimiento se vio afectado cuando poseía el liderato de rebotes ofensivos en la NBA debido a una fractura por estrés y regresó al finalizar la ronda regular como suplente de Isaiah Hartenstein, pero se lastimó nuevamente ante los 76ers y se perdió un juego en aquella serie.

