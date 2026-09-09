¿Hay alimentos que conviene evitar junto con el huevo? Lo que dice la ciencia

El huevo es una fuente rica en vitaminas y minerales esenciales. Sin embargo, combinado con ciertos alimentos como los cítricos, el té verde, el pan blanco y el plátano, pueden generar problemas digestivos, explica el doctor Agustín Saldívar.

El médico funcional y naturópata explica que el huevo es la “multivitamina que nos da la naturaleza para brindarnos la mayoría de los minerales, vitaminas y enzimas que necesitamos”. Pese a su gran perfil nutricional, algunas mezclas pueden generar trastornos digestivos.

¿Cuáles son las combinaciones que se deben evitar con el huevo?

Un desayuno clásico compuesto por huevos revueltos, jugo de naranja, pan blanco y té reúne, de golpe, todos los alimentos que no se deberían combinar si quieres evitar la pesadez estomacal.

El experto advierte que hay cuatro ingredientes que se deben evitar: frutas cítricas, pan blanco, té verde o negro y plátanos.

1. Huevo con frutas cítricas

La combinación de jugo de naranja con huevo es muy común; sin embargo, la acidez de frutas como la naranja, la toronja o el limón interfiere con la acidez natural del estómago, un factor clave para digerir las proteínas.

“Esta mezcla dificulta la digestión de las proteínas e irrita la mucosa intestinal, lo que a la larga puede causar gastritis y daño estomacal. Evita consumir huevo con limón”, explica el experto.

2. Huevo con té verde o té negro

Esta combinación resta nutrientes debido a que “los taninos presentes en el té verde y el té negro pueden bloquear la absorción de hierro, zinc y calcio, minerales fundamentales presentes en el huevo”.

Saldívar explica que al combinar huevo y té en una misma comida se puede reducir la capacidad de la absorción intestinal de estos nutrientes, lo que aumenta el riesgo de sufrir fatiga, la digestión se vuelve lenta, generando pesadez, gases y eructos molestos.

Esta afirmación tiene evidencia científica, ya que comer huevo combinado con té disminuye significativamente la digestibilidad de los aminoácidos indispensables (las proteínas) en un 17%, según un estudio titulado “La ingesta conjunta de té negro reduce la digestibilidad de los aminoácidos esenciales del huevo de gallina en adultos“, publicado por The Journal of Nutrition.

Esto se debe a la riqueza en polifenoles y taninos del té, que son potentes antioxidantes que, al tener una gran afinidad por las proteínas del huevo (como la albúmina), forman “complejos insolubles que tu cuerpo no puede romper ni absorber de forma eficiente”.

Mientras que otro estudio sobre los efectos de los taninos del té en la absorción de minerales publicado por PubMed, advierte que en estudios realizados con animales el consumo de ácido tánico y té afecta la biodisponibilidad del hierro.

3. Huevo con pan blanco

Una combinación que a muchos encanta y que es un clásico del desayuno. Sin embargo, al ser el pan blanco un carbohidrato refinado con bajos niveles de fibra, dispara los niveles de azúcar en la sangre y genera inestabilidad energética.

El pan blanco puede elevar más rápido la glucosa que opciones con más fibra, ya que el huevo no compensa completamente esa falta, destaca Mayo Clinic.

El consumo de esta mezcla, acompañado de una dieta rica en carbohidratos, puede favorecer la obesidad y otros problemas metabólicos al forzar al organismo a producir mayor cantidad de insulina, recuerda el experto.

4. Huevo con plátano (banana o guineo)

Para Saldívar, esta combinación representa una sobrecarga para el sistema digestivo porque ambos son alimentos de digestión lenta que se retienen bastante tiempo en el estómago. “Al juntarlos, el tiempo de digestión puede pasar de 30 minutos a 3 o 4 horas. Esto deriva en estancamiento digestivo, fermentación, hinchazón severa, dolor abdominal y flatulencias”.

Otro estudio advierte que esta combinación es saciante, puesto que el plátano aporta carbohidratos, fibra y almidón resistente según su madurez, y el huevo aporta proteína y grasa; esta combinación puede hacer que la absorción y la digestión sean algo más lentas que comer uno solo de los alimentos.

El experto concluye que la forma más recomendable de comer huevo es revuelto con cebolla, ajo o vegetales que favorecen una buena digestión.

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