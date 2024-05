Pareja de jubilados casi pierde premio de $69 millones por error de empleado de lotería

A diario, en todo el mundo, hay miles y miles de personas jugando a la lotería, con la intención de obtener un millonario premio que les permita construir un mejor futuro para sus vidas, o bien, que este les dé la garantía de estar tranquilos y de poder disfrutar al máximo el resto de sus días.

Sin embargo, hay ocasiones que, por descuidos, algunos jugadores han perdido jugosas recompensas, ya sea porque ellos cometieron una grave equivocación, y también porque algún empleado de una tienda les ha hecho una mala pasada.

Ese fue el caso de una pareja de jubilados británicos, Fred y Lesley Higgans, quienes estuvieron a punto de perder un premio multimillonario del juego de lotería Euromillones debido a un error en la Administración de Loterías.

El destino de este par de afortunados estuvo a punto de dar un giro inesperado cuando un empleado de esta dependencia rompió accidentalmente su boleto ganador, por lo que casi se quedan sin la oportunidad de poder reclamar un premio de equivalente a $69 millones de dólares.

“Le di el ticket y el hombre lo introdujo en la máquina, explicándome que no era ganador. A continuación, lo rompió en dos y lo tiró a la basura, tal y como suelen hacer con todos los que no están premiados. Pero en esta ocasión, la terminal emitió una nota que decía que tenía que guardar mi boleto y llamar a Camelot (empresa de Loterías de Reino Unido)”, recordó Fred en entrevista para The Sun.

Rápidamente, el empleado recogió los pedazos del billete roto y con ayuda de un compañero, lograron identificar que, en efecto, los Higgans habían acertado a la combinación ganadora y así fue como pudieron, finalmente, cobrar su millonario premio.

Pareja de jubilados ya sabe qué hará con su premio de lotería de $69 millones

Casados por más de 40 años, los Higgans siempre soñaron con vivir en el extranjero. “Nos encanta la isla de Gozo en Malta, donde vive mi sobrina, así que siempre pensé que podríamos acabar ahí. Pero tengo que decir que desde que ganamos, siento predilección por algún lugar de Francia, mientras que Lesley parece que busca propiedades en Barbados”, comentó Fred.

Aunque su destino final está aún por decidir, ya han dado pasos para asegurar su futuro. Invirtieron parte de su fortuna en una impresionante mansión en Perthshire, Escocia, que les costó unos $11 millones. Esta propiedad de estilo victoriano cuenta con 6 habitaciones, 3 cabañas, un invernadero de naranjos y un lago privado para la pesca de truchas.

Sin embargo, los Higgans han mantenido una actitud tranquila, a pesar de su nueva riqueza. “Pocas cosas han cambiado, como el coche que puedes comprarte. No obstante, cuando adquirí mi BMW serie 6 negocié y conseguí reducir el precio”, contó el hombre.

A pesar de su fortuna, la experiencia no ha sido del todo perfecta. Los Higgans admiten haber aumentado su desconfianza hacia las relaciones con otras personas. “A veces, tienes que sospechar de la gente y ser receloso de sus motivos”, sentenció Fred.

Sigue leyendo:

* Un hombre sale a comer pollo y terminó ganando un premio mayor de lotería de $500,000 dólares

* Hombre gana $2 millones en la lotería y gastará el dinero en una casa nueva

* Jubilado gana millonario premio de lotería tras apostar por los mismos números durante 25 años