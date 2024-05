Amigo de Geraldine Bazán habló de ella y sus diferencias con Aleska Génesis: “Demostró altura”

Federico Díaz ha mostrado su apoyo incondicional a Geraldine Bazán desde que ingresó a ‘La Casa de los Famosos’, compartiendo en sus redes sociales mensajes de aliento y promocionando el programa para que sus seguidores también lo sigan. Además, recientemente ofreció una entrevista a ‘People en Español’, momento que aprovechó para mencionar la pelea entre la mexicana y Aleska Génesis.

“Este reality lo (que) hizo (fue) acercar la personalidad de Geraldine a la gente que la conocía por las novelas. (Muestra a) la persona, el artista vulnerable, con ganas de ser mejor a través de las experiencias”, comenzó diciendo Díaz.

Recientemente, la venezolana y la mexicana sostuvieron una discusión y todo quedó registrado en Telemundo. Por ello, el amigo de la actriz agregó que: “Siento que estuvo fuerte, pero también se dijeron sus verdades. Geraldine es una mujer con una educación, con clase y con una manera de ver a otras mujeres… evidentemente muy distinta a la de Aleska”.

Además, el empresario ha demostrado estar muy involucrado con el desarrollo del programa, comentando las actuaciones de los concursantes y participando activamente en las dinámicas y votaciones que se realizan en redes sociales.

“Siento que el enfrentamiento de Aleska y Geraldine estuvo fuerte, pero también se dijeron sus verdades. Geraldine es una mujer con una educación, con una clase y con una manera de ver a otras mujeres… evidentemente muy distinta a la de Aleska. Eso hace que sean mujeres muy distintas de principios, sin hablar mal de Aleska, pero Geraldine demostró altura, que es lo más importante”, expresó a la revista.

El influencer de origen uruguayo también declaró a ‘People en Español’ que: “No sé si esto sea un trampolín para su carrera, siento que este show para Geraldine Bazán no es que ni le ayudó ni le perjudicó. Creo que el lado positivo que tiene un reality show (yo he hecho algunos), es [que es] una telerrealidad, no (muestra un) personaje de telenovela; (se muestra a) la persona, el artista vulnerable, con ganas de ser mejor a través de las experiencias”.

Sigue leyendo:

· ‘La Bronca’ cuenta la complicada situación de Geraldine Bazán en ‘La Casa de los Famosos’

· La Casa de los Famosos 4: Aleska se convierte en segunda finalista, pero aún podría ¿salir nominada?

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo y Aleska quieren a Alana fuera del cuarto agua