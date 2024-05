Por $17 dólares balearon taxi en pelea por el pago: conductor hispano ahora teme salir en Nueva York

Un pasajero enmascarado abrió fuego contra un vehículo de alquiler en El Bronx (NYC) en una aparente discusión con el conductor sobre $17 dólares del pago del traslado.

La Federación estatal de Taxistas (NYSFTD) identificó a la víctima como Eufelix Jiminian, de 26 años, y está ofreciendo una recompensa de $3,000 dólares por información que conduzca a un arresto.

El hecho sucedió a las 4 a.m. del 1 de mayo en Williamsbridge, detalló Daily News. “Al principio no pensé que iba a pasar nada, todo iba bien, no fue grosero conmigo, no dijo mucho”, recordó Jiminian. Pero a la hora de pagar, se tornó violento.

El pasajero se bajó y disparó cinco veces hacia el auto Toyota blanco, sin herir a Jiminian, reportó PIX11 News. “Todavía tengo miedo, así que estoy en casa”, dijo ayer el conductor hispano, dos semanas después de la balacera. “No voy a salir”.

Video shows a Bronx livery cab passenger refusing to pay $17 fare opened fire on driver.



"I'm still afraid."https://t.co/TAhz1oKWMg — New York Daily News (@NYDailyNews) May 15, 2024

“Los conductores deben dejar de recoger a los pasajeros enmascarados, si no pueden verles la cara no los recojan”, dijo Fernando Mateo, portavoz de NYSFTD.

Los taxistas se reunieron ayer frente a la sede del NYSFTD para pedir una reforma del sistemas de fianzas. “Se recomienda a todos los conductores que se aseguren de tener una cámara dentro de su vehículo, porque si no tienen cámara es muy difícil reconocer a esos tipos”, destacó el presidente de la federación, Antonio Cabrera.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en febrero una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens, según NYPD.

El sindicato de trabajadores de la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC) ha denunciado que las penas por agredir a los conductores no son lo suficientemente estrictas y sólo se aumentan en el caso de delitos graves. “Los conductores trabajan muchas horas”, recordó Bhairavi Desai, directora de la Alianza de Trabajadores de Taxis (NYTWA).

En otro caso similar, en julio un taxista de 60 años fue golpeado a patadas y puños por tres mujeres y dos hombres en una calle de Midtown Manhattan. En ese momento la víctima dijo que Nueva York tiene un “sistema horrible” que promueve la impunidad y pidió enviar al alcalde Eric Adams el video de su ataque “para que se muera de la vergüenza”.