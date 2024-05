Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 16 al 22 de mayo

“American Latinos 1935 -1945” en el Instituto Cervantes

La nueva instalación de video del escritor, cineasta y artista multidisciplinar Alberto Ferreras, “American Latinos 1935 -1945”, celebra su estreno mundial este jueves 16 de mayo a las 7pm en la galería del Instituto Cervantes de Nueva York (211 E 49th St). La video instalación presenta más de 200 retratos de hispanos en los Estados Unidos tomados hace casi un siglo por algunos de los fotógrafos más importantes de la época. El gobierno de los Estados Unidos comisionó estas fotos que pertenecen a la legendaria colección del Farm Security Administration / Office of War Information, considerado el mayor archivo documental de la historia. Estará abierta al público hasta el 12 de junio. Para más información, visite:https://nyork.cervantes.es.

Foto: Library of Congress, Prints; Photographs Division, FSA/OWI Collection

Arranca el Festival de Cine Colombiano

Con un homenaje especial a “el piano de la selva”, la marimba, a través de la película “El Viaje de la Marimba” de Marino Aguado, este jueves 16 de mayo regresa el Colombian Film Festival de Nueva York, celebrando su undécima edición. Desde su fundación, este festival ha sido una plataforma esencial para promover el cine colombiano, ofreciendo una oportunidad única para la diáspora colombiana en el área triestatal y para los neoyorquinos interesados en explorar Colombia y su cultura. En 2024, la muestra cinematográfica presentará una selección cuidadosamente curada del mejor cine colombiano, destacando el talento y la creatividad de cineastas de ese país. Del 16 al 19 de mayo en el Quad Cinema (34 West 13th Street New York). Boletos: www.colflmny.com o llamando al (347)617-2821

Chucho Valdés y compañía en concierto

El 92nd Street Y de Nueva York (13?95 Lex?ington Av?en?ue) presenta este jueves 16 de mayo el concierto “Duets” con Dianne Reeves, Chucho Valdés y Joe Lovano. Esta es su única presentación conjunta en Nueva York y una rara oportunidad de ver al trío -una vocalista preeminente y Maestra del Jazz de la NEA, una figura destacada en el jazz afrocubano y un titán del saxofón- actuando en combinaciones que muestran su arte de formas impresionantes y nuevas. A las 7:30 pm. Boletos disponibles en: https://www.92ny.org.

Foto: Cortesía 92nd Street Y

Moulin Rouge! en el Museo de Broadway

Este viernes 17 de mayo, el Museo de Broadway estrenará su más reciente exhibición especial en honor al galardonado show Moulin Rouge! The Musical, ganador del Tony Award al mejor musical. Presentada en colaboración con Chase Freedom, Moulin Rouge! The Musical: Spectacular, Spectacular, invita a los aficionados a sumergirse en el mundo del París de la Belle Époque y experimentar el esplendor, el exceso deslumbrante y la extravagancia reluciente del exitoso espectáculo. Los visitantes del museo podrán disfrutar de los brillantes y grandiosos trajes y escenografías del musical, con experiencias inmersivas únicas. Estará disponible hasta el 8 de septiembre. El museo está ubicado en el 145 West 45th street. Para más información: visita themuseumofbroadway.com.

Foto: Cortesía Mouline Rouge! The Musical

Salsa en el Atrium del Lincoln Center

¡VAYA!, una de las series favoritas del Lincoln Center desde 2015 que ofrece a los devotos de la música y el movimiento latino una comunidad amigable, orquestas de primer nivel y la pista de baile más acogedora de la ciudad, presenta este viernes 17 de mayo, a la agrupación Gonzalo Grau & La Clave Secreta. El líder de la banda, Gonzalo Grau, y su combo multiinstrumental nominado al Grammy, La Clave Secreta, surgieron como una familia extendida de estudiantes del Berklee College of Music cuya pasión inspiró aspiraciones de exploraciones alegres en la fusión de son cubano, jazz, rumba, R&B y funk. En el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway), a las 7:30 pm. Gratis. Más información:https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

Celebre el Día Internacional de los Museos

Este sábado 18 de mayo, cuando se celebra el Día Internacional de los Museos, el Hudson Square Business Improvement District (BID) invita a los neoyorquinos a aventurarse más allá de la icónica “Milla de los Museos” y descubrir el rico tapiz cultural en el Manhattan’s lower west side. Dentro de Hudson Square se encuentran tres instituciones culturales notables, cada una ofreciendo una combinación distintiva de arte, cultura, ciencias, innovación y narrativas históricas: Color Factory:, una experiencia de arte interactivo donde los colores vibrantes cobran vida; The Jackie Robinson Museum, que celebra los logros monumentales de este beisbolista; y el The NYC Fire Museum, que cuenta con una de las colecciones más prestigiosas de artefactos, equipo y aparatos de la nación, rindiendo homenaje a los valientes bomberos que han moldeado la historia de la ciudad.

Foto: Color Factory.

“Hip Hop Fever” en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Boulevard West), en asociación con Sal Abbatiello de Fever Records, presentará el espectáculo Hip Hop Fever, este sábado 18 de mayo a las 8 pm. El concierto contará con actuaciones de Grandmaster Melle Mel & Scorpio “The Message”, Sugar Hill Gang “Rapper’s Delight”, Brand Nubian “One For All”, Force MD’s “Tender Love”, Nice & Smooth “Hip Hop Junkies”, Black Sheep “The Choice Is Yours”, The Fearless Four “Rockin It”, Peter Gunz “Déjà Vu”, Mc Shan “The Bridge”, Sweet G “Games People Play”, Grandmaster Caz de Cold Crush Brothers. Presentado por Bugsy Buggs y Sal Abbatiello. Música por Funk Flex, Grand Wizard Theodore y Dj Hollywood. Boletos llamando al 718-960-8833 o en :https://www.lehmancenter.org/events/old-hip-hop.

Foto:Lehman Center

Poesía a bordo del Wavertree

No te pierdas esta oportunidad de experimentar la magia de la poesía en alta mar. Este domingo 19 de mayo a las 2 pm, únete al South Street Seaport Museum para el quinto evento anual “NYC Poets Afloat”. Un gran número de poetas de la ciudad se juntarán a bordo de la cubierta del barco Wavertree (89 South St) para una lectura grupal, compartiendo sus obras creativas con el público. Los boletos serán gratuitos en persona el día del evento pero se recomienda la inscripción anticipada. Más información en: seaportmuseum.org/poetsafloat.

Foto: Cortesía

“Eataly” celebra su renovación

Eataly, el mercado global italiano y concepto minorista de la ciudad, revelará su tienda insignia renovada en Flatiron con “Eataly Loves NYC”, una campaña dedicada al primer hogar de la marca en América del Norte, con casi 1,800 pies cuadrados de espacio adicional en su entrada de la Quinta Avenida entre las calles 23 y 24. Para iniciar la campaña, Eataly se ha asociado con MATTE Projects en una celebración única de 18 horas el martes 21 de mayo. Abierto al público, los invitados podrán experimentar la tienda insignia recién renovada con una serie de actividades desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, incluyendo una fiesta de baile comunitaria y una sesión de yoga, una instalación de artistas, degustaciones de productores locales e italianos, y sets de DJ. Para más información:https://www.eataly.com/us_en/stores/nyc-flatiron/news/eataly-loves-nyc

Dos noches de Aventura en el Madison

Los Reyes de la bachata, Aventura, iniciaron su gira “Cerrando Ciclos” por los Estados Unidos, la cual llegará a nuestra ciudad el próximo miércoles 22 y jueves 23 de mayo. Conocidos por sus éxitos mundiales y su impacto en la música latina, la agrupación promete una experiencia inolvidable para sus fieles seguidores y a todos los amantes de la bachata, para cerrar un capítulo, ya que esta histórica gira marcará la última vez que Romeo Santos y Aventura se unirán en el escenario. A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com.