FOTO: Selena Gómez causa gran revuelo con su llegada al Festival de Cannes 2024

Selena Gómez causó gran impacto en su llegada al Festival de Cine de Cannes 2024 para presentar su más reciente filme “Emilia Pérez”, el cual compite por el principal galardón del evento francés: la Palma de Oro.

La cantante fue captada, primeramente, en la famosa Croisette, uno de los bulevares más famosos del certamen cinematográfico que bordea la bahía, ataviada con un conjunto blanco de punto que confirmó el estatus de ícono de la moda de la también actriz.

La actual pareja del productor Benny Blanco lució un cardigan abotonado así como una falda plisada que complementó con zapatos de tacón bajo o Kitten heels, unas gafas de sol retro y un bolso de mano blanco con un patrón en zig zag en dorado. Este look, volcado totalmente en la tendencia “old money”, le brindó una apariencia fresca y encantadora.

Selena Gómez brilla con luz propia en Cannes

Posterior a su paso por El Croisette, la intérprete de “Single Soon” fue captada, durante la tarde y noche de la ciudad francesa, en diversos eventos en donde se dio el tiempo de atender a sus fans.

Durante este lapso, la artista de origen latino usó un vestido largo con hombros descubiertos así como un escote en v que le dieron una apariencia elegante y sofisticada sin perder de vista la naturaleza de la ciudad.

Al anochecer, en Francia, Gómez fue vista compartiendo un breve momento junto al resto del elenco de la cinta como la también actriz latina Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón, Édgar Ramírez, entre otros.

Selena Gómez busca triunfar en Cannes

Será el día 18 de mayo que la intérprete de “Only Murders In The Building” debute en el Festival de Cannes con “Emilia Pérez”, un thriller musical, ambientado en México, el cual ha sido descrito como una “ópera libreto en cuatro actos” que busca convertirse en la sorpresa del certamen.

La cinta, del director Jaques Audiard, competirá no solo por la codiciada Palma de Oro de Cannes, uno de los galardones más importantes en la industria cinematográfica, sino también por la Palma Queer, un premio patrocinado de forma independiente para películas de relevancia LGBT inscritas en el certamen francés.

Posterior a su paso por Cannes, Selena Gómez volverá a Estados Unidos para continuar la diversidad de proyectos en los que se encuentra como el desarrollo de su próximo disco así como la producción de su siguiente cinta, en la cual también será productora, enfocada en la vida de la cantante de country Linda Ronstadt.

