FOTOS: Selena Gómez se convierte en blanco de burlas tras el anuncio del embarazo de Hailey Bieber

La cantante estadounidense Selena Gómez se convirtió en objeto de burlas luego de que Justin Bieber, ex pareja de la también actriz, y su actual esposa, Hailey Bieber, antes conocida como Hailey Baldwin, revelaran que se convertirán en padres.

La noticia, de manera lógica, trajo a “flote” la mediática relación que vivieron Gómez y Bieber, entre 2011 y 2018, la cual sirvió de pretexto para que un gran número de usuarios de diversas redes sociales “atacaran” a la intérprete de “Single Soon” con decenas de “memes”.

Selena Gomez cuando Justin y Hailey Bieber le presenten por primera vez a su hijo: pic.twitter.com/ldEIwZTVcM — Nicolás Pacheco de Amor en Custodia (@CheveDelOxxo) May 9, 2024

En la mayoría de publicaciones, Selena es retratada a través de diversos personajes que se expresan o actúan con gran enojo, decepción y tristeza.

yo cuando por fin mi vida se parece a la de un famoso, pero es a la de Selena Gomez: pic.twitter.com/UcCTQRqLFR — Gaby 🦋 (@Gabxxb_) May 9, 2024

¿Por qué se burlaron de Selena Gómez tras la noticia de Justin Bieber?

Luego de la finalización definitiva de la relación entre Selena Gómez y Justin Bieber, quienes solían separarse y regresar de manera continúa, un gran número de seguidores del cantante canadiense acusaron a la estrella latina de ser la causante de dicho rompimiento.

Y es que aunque hasta el momento no se ha revelado la verdadera razón, o razones, de la separación entre los cantantes, la mayoría de teorías señalan a Bieber como el culpable por temas de infidelidad debido a que solo 4 meses después de “terminar” con Selena, se casó con su actual pareja.

A pesar de la gran cantidad de “memes” en contra de la intérprete de “Only Murders In The Building”, otro grupo nutrido de fanáticos de la cantante también se manifestaron con una serie de publicaciones que buscaban defender a la también empresaria de los ataques.

Hasta el momento, luego de la revelación de Justin Bieber y Hailey Bieber, Selena no ha mencionado o publicado nada relacionado a la noticia.

Selena Gómez disfruta de su romance con Benny Blanco

Luego de revelar a finales de 2023 su relación con el productor estadounidense Benny Blanco, la relación entre las estrellas se ha convertido en uno de los más mediáticos de la actualidad debido a la gran variedad de “evidencias” que la pareja comparte a través de sus redes sociales.

Por medio de un gran número de fotografías y videos, así como apariciones públicas, Selena y Benny han demostrado que se encuentran disfrutando de su romance a pesar de las críticas iniciales por parte de los mismos seguidores de la actriz.

Incluso, y de manera reciente, fuentes cercanas a Gómez han mencionado que su relación “va muy en serio” al grado de que podría aproximarse una boda para reafirmar el gran amor que Selena y Benny se tienen el uno por el otro.

