FOTO: Selena Gómez “reafirma” su amor por Benny Blanco con una sugerente foto

Para nadie es un secreto que Selena Gómez y Benny Blanco se encuentran en uno de los mejores momentos como pareja. Y es que gracias a la diversidad de publicaciones que ambos artistas realizan a través de sus redes sociales, y en donde se muestran compartiendo un gran número de momentos juntos, ha quedado más que demostrado que tanto la cantante como el productor están disfrutando de su amor.

Y un claro ejemplo de lo anterior fue la reciente publicación que la intérprete de “The Wizards Of Waverly Place” hizo para festejar el lanzamiento del nuevo libro de cocina de Benny Blanco llamado “Open Wide”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también empresaria compartió una serie de fotografías en donde aparece tanto ella como Blanco en una pequeña reunión para festejar la publicación del manuscrito de su pareja.

Sin embargo, y dentro de misma publicación, una fotografía llamó especialmente la atención de los seguidores y fanáticos de la pareja debido a la acción que llevó a cabo la también actriz con un pastel con la imagen de Blanco.

¿Qué hizo Selena Gómez al pastel de Blanco?

En la tan comentada fotografía, que la cantante acompañó con la leyenda: “So proud of @itsbennyblanco Open Wide is out now!!, se puede ver un pastel con la imagen del libro de Benny sobre una mesa.

A lo anterior, y dentro de la misma imagen, Selena aparece inclinando su cabeza como simulando “morder” la parte de la entrepierna de Benny Blanco.

Luego de la publicación de la intérprete de “Single Soon”, un gran número de seguidores y fanáticos reaccionaron a la imagen con un gran número de mensajes de “apoyo” y alegría para la joven pareja. En el mismo post de la artista de origen latino, el productor estadounidense también se unió a la conversación con el mensaje: “la vida es mejor cuando estoy contigo.

Nadie para a Selena Gómez

Luego de su reciente paso por el evento Time100 Summit, en el que la cantante de “Single Soon” desmintió los rumores sobre una posible venta de su empresa Rare Beauty, Selena Gómez se presentará en el Festival de Cine de Cannes 2024 gracias a su participación en la cinta “Emilia Pérez”, la cual competirá por la Palma de Oro en el prestigioso evento fílmico.

Aunado a lo anterior, Selena estrenó, el pasado 2 de mayo, su nuevo show de cocina llamado “Selena + Restaurant”, en donde, a comparación de su anterior programa en donde solía llevar a cabo un gran número de platillos desde su hogar, visitará a algunos de los chefs más importantes de Los Ángeles para aprender cómo funcionan sus restaurantes y crear un platillo que pueda ser incluido en las cartas de dichos establecimientos.

