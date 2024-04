Selena Gómez responde a los rumores sobre un amorío que tuvo con el nieto de John F. Kennedy 

La buena y “saludable” relación entre Selena Gómez y Benny Blanco no evitó que la cantante se convirtiera en blanco de rumores sobre un supuesto amorío en el pasado con el nieto del ex presidente estadounidense John F. Kennedy.

A través de una cuenta de X, se reveló que la intérprete de “Single Soon” había mantenido un romance, entre 2020 a 2021, con Jack Schlossberg, único nieto del presidente número 35 de los Estados Unidos.

A pesar de lo increíble y poco certero que resultó el rumor, este creció a tal grado que la misma Selena Gómez decidió despejar cualquier tipo de interrogante con una respuesta clara y certera.

¿Qué dijo Selena Gómez sobre el rumor?

Tras la viralización del rumor, la cuenta de X que originalmente publicó los rumores compartió una captura de pantalla con la respuesta de la cantante: “Nunca conocí a este humano, lo siento”.

a notice 😍😍😍😍 pic.twitter.com/ZBKfxEEfcU — Selena Gomez Gomez | SelGOnCharts (@SelGOnCharts) April 12, 2024

Luego de la respuesta, la intérprete de “Only Murders In The Building” evitó brindar mayores detalles o información al respecto. Respecto a Jack Schlossberg, hijo de Caroline Kenney y Edwin Schlossberg, no ha respondido a ningún tipo de rumor. El estadounidense fue vinculado en años anteriores con Krissy Jones, empresaria fitness, quien lo acusó de engañarla.

Selena Gómez disfruta de su relación con Benny Blanco

Un día después de la respuesta de Selena Gómez, la misma cantante usó, por enésima ocasión, sus redes sociales para mostrar su amor a su actual pareja, el músico y productor estadounidense Benny Blanco.

A través de una serie de imágenes, compartidas en sus Instagram Stories, la cantante mostró la buena relación que mantiene la pareja además de acompañarlas con la leyenda “Te amo”.

Previo a los recientes rumores sobre el supuesto amorío de Selena, diversas fuentes cercanas a la intérprete de “The Wizards Of Waverly Place” revelaron que la artista se encuentra profundamente enamorada de Blanco además de mencionar que la relación entre ambos va “muy en serio”. Según lo revelado, el estadounidense “ya fue aceptado” por la familia y amigos de Selena Gómez.

Incluso, y a pesar de la distancia que existe entre ambos debido a los múltiples compromisos de la también empresaria, ambos aprovechan todo tipo de instante para verse y pasar tiempo juntos.

Selena Gómez finalizó recientemente las grabaciones de la nueva temporada de “Only Murders In The Building”. De igual manera, se encuentra trabajando en la serie secuela de “The Wizards Of Waverly Place” además de que en día recientes reveló que la cinta en la que participa, “Emilia Perez”, competirá por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2024.

