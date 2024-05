Pocho Guzmán sobre el buen momento de Chivas: “No es algo de suerte”

El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Víctor ‘Pocho’ Guzmán, decidió hablar sobre el increíble momento que está atravesando el Rebaño Sagrado dentro del presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX al asegurar que sus resultados no se deben a una casualidad sino a una realidad que el resto de los equipos del balompié azteca debe entender para reconocer que van en búsqueda de su título de campeón.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN en las que aseguró que el principal objetivo del cuadro dirigido por Fernando Gago es poder vencer a las Águilas del Club América en las semifinales del torneo Clausura 2024; justamente este miércoles se disputó el partido de ida y terminó empatado 0-0 en el Estadio Akron.

“Fernando (Gago) nos lo dijo, es una realidad no es algo de suerte, es algo que estamos viviendo y que nos la estamos creyendo porque es una realidad no es casualidad lo que está pasando. Se está trabajando, se está entrenando, perfección no existe, pero entre menos errores tengamos mucho mejor, entonces todo este tipo de cosas nos está ayudando para no relajarnos para trabajar más, para estar más concentrados entonces a seguir cada quien en lo que esté haciendo señal que está funcionando para beneficio del equipo”, expresó.

La figura de las Chivas de Guadalajara también aseguró que el único deseo de todos los miembros de la plantilla es poder conseguir finalmente el título de campeón al que han quedado bastante cerca de poder conseguir en los últimos torneos y confían en seguir creciendo para alcanzar esta meta que justamente se les escapó para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

“Lo dije cuando llegué , tenemos que llevar a Chivas a donde se merece y nos hemos quedado cortos porque en un club tan exigente como lo es Chivas tenemos que quedar campeones, tenemos que jugar finales, nos hemos quedado cortos… aquí es donde debe estar Chivas porque es un club exigente, es un club super grande, no nada más nacionalmente, sabemos que todo el mundo habla de Chivas entonces aquí tiene que estar Chivas no tiene que bajar de aquí no tenemos que permitirnos bajar porque que aquí es donde debe de estar, aquí es donde se merece estar Chivas”, agregó el Pocho Guzmán

“Sí, con esas ganas, con ese coraje, con esa sed de revancha tenemos que enfrentar esto que se nos viene, nada es fácil, todo es complicado, si el torneo es complicado ahora en liguilla mucho más por los grandes rivales que son por los grandes jugadores que tienen entonces todo eso es bueno para nosotros esa adrenalina de sentir el Clásico de esa sed de poder dejarlos fuera y es motivante jugar estos partidos”, concluyó.

