Ingrid Coronado hace frente al tema legal que enfrenta por Anna Ferro: “Eso sigue igual”

Ingrid Coronado viene enfrentando un tema legal, aunque esto no ha sido impedimento para que se dedique de lleno a sus actividades profesionales. Su participación en el programa ‘Sale El Sol’ le ha dado la oportunidad de estar más cerca de sus fans y de seguir demostrando su talento en el ámbito de la televisión.

Anna Ferro se encuentra luchando por lo que vendría siendo la herencia de sus hijos y es que existe una demanda de por medio e Ingrid habló de cómo se encuentran las cosas: “Finalmente, la vida me ha demostrado que cuando uno trabaja con el corazón al final sale el sol”.

Coronado se encuentra muy alegre por la etapa que está viviendo en la televisión, hecho por el que respondió si las medidas de Anna podrían terminar generando un impacto negativo en ella, y contestó frente a las cámaras de ‘Sale el Sol’ lo siguiente:

“Yo creo que ahora tengo la oportunidad de demostrar todos los días quien soy y lo voy a hacer a través de mi trabajo, a través de lo que sé hacer, a través de lo que he trabajado a lo largo de los últimos años, y siento que ahora estoy regresando más preparada para que pueda abrir más mi corazón y que la gente en casa pueda conocerme cada día más. Eso sigue igual, pero yo siento que el sol ya salió, sí”.

Coronado no dudó en añadir que: “Yo no soy una persona que tira la toalla y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Yo cuando deseo algo y sé que es algo justo y que es para el bien, principalmente de mis hijos, siempre estaré haciendo lo correcto y ahora sí que: ‘A mí que me esculquen'”.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado en los últimos años, Ingrid ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con pasión y determinación. Su regreso a la televisión ha sido recibido con entusiasmo por el público, y su presencia en Sale El Sol ha dado un nuevo aire al programa.

“Pues un departamento de un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo. Es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero”, mencionó.

