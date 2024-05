Padrastro acusado de violar y matar a Madeline Soto en Florida alega que la menor solo recibía amor en su casa

“Esta niña no conoce nada que no sea amor en esta casa. Ella difícilmente escuchaba la palabra no. Eso era espada de doble filo”, declaró Stephan Sterns a investigadores en una entrevista que se extendió por casi 45 minutos