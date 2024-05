Britney Spears revela la estafa que vivió durante su viaje a México

La cantante Britney Spears recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que durante su viaje a México fue estafada por una mujer que le cobró de más en una tienda.

“Una señora me estafó, me hizo pagar $750 dólares en una tienda cuando sólo eran $300“, escribió.

A través de Instagram, la intérprete de “Baby One More Time” compartió una foto de cómo se está recuperando del tobillo que se lastimó hace unas semanas y contó cómo vivió su viaje a México, aunque no reveló qué estado visitó.

“Nadé desnuda en el mar a las tres de la mañana todas las noches en México. Bebí vino caro y canté en mi ducha exterior. Hice 12 videos en México con mis nuevos vestidos favoritos. Le dije ‘vete a la mier**’ a alguien por primera vez. Leí todos los libros del hotel e hice paseos nocturnos que me enfadaban porque no estaba al volante”, relató.

La llamada “princesa del pop” también reveló que tuvo sueños extraños durante su estancia en México, misma que terminó en un resfriado, por lo que decidió volver a Estados Unidos.

“Lavé mi propia ropa en la tina. Me unté aceite por todo el cuerpo mientras usaba traje de baño y me grabé, pero nunca lo publiqué. Aprendí a ver un poco más hacia arriba. Tuve sueños extraños sobre las paredes de la iglesia. Me resfrié y me fui“, confesó.

Crédito: Evan Agostini | AP

¿Britney Spears podría perder su fortuna?

La salud mental de Britney Spears estaría inestable desde que el juicio por su tutela llegó a su fin, según reportaron hace unas semanas fuentes cercanas a la cantante al portal TMZ.

El medio especializado de noticias informó que el patrimonio de la estrella pop podría estar en “grave peligro” debido a que ya no cuenta con restricciones ni supervisión de ningún tipo.

De acuerdo con declaraciones de fuentes cercanas a la intérprete de “Toxic”, ella se encuentra inestable tanto en su salud mental, como financiera, pues se le ha caracterizado por sus repentinos cambios de humor.

“Tenía mucha libertad y las restricciones estaban ahí para protegerla. Ahora ya no está protegida”, dijo la fuente a TMZ.

Al estar aislada de su familia, incluyendo a Jamie, Britney está despilfarrando su fortuna en viajes y escapadas a resorts de lujo con vuelos en jets privados, lo cual también podría ponerla en peligro de terminar en quiebra al no estar activa en el mundo de la música.

“Ella no puede permitirse esto. Tenía $60 millones de dólares cuando la tutela terminó, y ahora está en peligro de ir a la quiebra”, comentó la fuente.

Sigue leyendo:

· FOTOS: Britney Spears fue atendida por paramédicos debido a una pelea con su nuevo novio

· Britney Spears publica mensaje donde asegura que no tuvo un ‘colapso mental’

· Britney Spears y Sam Asghari finalizan su proceso de divorcio