FOTO: “The Rock” luce irreconocible en la primera imagen de su cinta “The Smashing Machine”

El actor y ex luchador profesional Dwayne Johnson, mejor conocido como “The Rock”, generó toda una ola de comentarios y reacciones tras la revelación de la primera imagen oficial de su próxima cinta “The Smashing Machine”.

En la imagen en cuestión, mostrada por la famosa casa productora A24, responsable de grandes éxitos en el cine independiente como “Everything Everywhere All At Once”, “Hereditary”, “The Witch”, “Moonlight”, entre otras, se puede ver al también empresario en lo que parece ser un ring.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la imagen fue la apariencia del actor, quien luce una peluca, la cual le brinda una apariencia totalmente diferente a la acostumbrada, además de su ya tan característico físico.

¿De qué tratará la nueva película de “The Rock”?

A pesar de la poca información revelada hasta el momento, se sabe que Dwayne Johnson personificará en “The Smashing Machine” al ex luchador y artista marcial mixto estadounidense Mark Kerr.

Durante sus más de 10 años de carrera, Kerr se convirtió en uno de los luchadores de mayor reconocimiento e impacto gracias a sus múltiples títulos y galardones. Sin embargo, el artista marcial también se vio involucrado en diversas polémicas debido al abuso de sustancias así como sus relaciones con su novia, Dawn Staples, y sus amigos.

En 2002, el luchador se convirtió en protagonista del documental de HBO titulado “The Smashing Machine”, el cual narra la vida de Mark así como el impacto que logró en el mundo de las artes marciales mixtas.

Esta será la primera vez que Dwayne Johnson de vida a un luchador luego de dedicar gran parte de su carrera a la lucha libre para la empresa WWE.

Aún sin una fecha de lanzamiento, “The Smashing Machine”, la cinta está dirigida por el estadounidense Benny Safdie, responsable de otro gran éxito en A24, “Uncut Gems”, la cual colocó a Adam Sandler como uno de los mejores actores de 2019 luego de años de ser criticada por sus papeles en diversas comedias.

La cinta también contará con la participación de la actriz Emily Blunt, con quien ya ha trabajado “The Rock” en la película “The Jungle Cruise”. En esta producción, la actriz inglesa dará vida a la polémica novia y esposa de Kerr, Dawn Staples.

Emily Blunt formó de la reciente ganadora del Oscar a Mejor Película “Oppenheimer”. Crédito: Mezcalent

El proyecto, de acuerdo con revelaciones del mismo actor, nació luego de que comprara, a través de su compañía Seven Bucks Productions, los derechos para llevar a la pantalla grande la vida de Kerr.

Sin embargo, y debido a la aparición de la pandemia e Covid-19, en 2020, el proyecto entró en una etapa de “limbo”, del cual no salió hasta hace unos años con la inclusión de Blunt en el proyecto y la unión del director Benny Safdie.

