Héctor Sandarti contó lo que sintió al salir de ‘La Casa de los Famosos’: “Me dio mucha tristeza”

La noticia de la salida de Héctor Sandarti de ‘La Casa de los Famosos‘ causó gran sorpresa y decepción entre los seguidores del programa, ya que era un conductor muy querido y se había ganado el cariño de la audiencia a lo largo de las tres temporadas anteriores. Su ausencia se notó en los episodios y muchos espectadores expresaron su descontento en redes sociales.

Luego de haber finalizado la temporada, Mandy Fridmann lo entrevistó en exclusiva para conocer lo que pasó por su mente cuando se enteró de la noticia: “Al momento que recibo la noticia de que no voy a continuar en ese proyecto, no te voy a negar Mandy, pues sí me cimbró, porque yo me veía haciendo ‘La Casa de los Famosos’, durante 10, 20 temporadas, y realmente no imaginé que de algún cambio que fueran a hacer, el cambio fuera yo”.

“Me lo han dicho los ejecutivos y productores, mi trabajo era bueno, era impecable, lo estaba haciendo muy bien, la conexión con el público. Pero ellos le apostaron a otra cosa, que es muy respetable, pero no te voy a negar que sí fue un golpe. Aparte, me enteré un día antes de que mi madre muriera, entonces fueron dos cosas al mismo tiempo”, agregó a ‘Las Top News’.

Pese a su ausencia el reality show continuó con éxito y mantuvo altos niveles de audiencia hasta el final de la temporada. Nacho Lozano, el nuevo conductor, recibió buenos comentarios por su desempeño, pero la sombra de Sandarti sigue presente para muchos seguidores que lo extrañan y desean verlo de vuelta en futuras temporadas del reality.

“Me dio mucha tristeza, porque me encariñé con el proyecto, me encariñé con el equipo, con mis compañeros, con Jimena, con los productores, pero sabía que, por algo, iba a pasar esto. No te voy a negar, la parte de nuestro ego siempre está ahí, latente, pues se sintió dolida, no es un bonito sabor obviamente, saber que eres al único que sacan de un proyecto tan grande y sin una razón aparente. Pero hoy Mandy, hoy sé, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene un motivo, y hoy lo entiendo más que nunca, y me siento muy contento y tranquilo con esa decisión”, le comentó a Mandy durante la conversación.

