VIDEO: Vicente Fernández Jr. gana demanda a su exesposa Karina Ortegón tras acusarlo de violencia

El cantante Vicente Fernández Jr. aseguró que salió avante y con su nombre limpio de la demanda que interpuso en su contra en 2020 su exesposa Karina Ortegón por supuesta violencia familiar y amenazas.

Hace unas horas, el primogénito del fallecido cantante Vicente Fernández, dijo para las cámaras del programa “Sale El Sol” que, tras cuatro años de pleito legal, el pasado 8 de abril, se le dio a conocer el fallo a su favor como auto de no vinculación al proceso, dictado por el Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución Penal Especializado en Violencia en Contra de las Mujeres en Jalisco.

“En mi mano hay una resolución firmada a mi favor, un fallo. No estoy vinculado a proceso, entonces quiere decir que no había nada en mi contra”, aseguró.

“Tengo el orgullo de estar en tu cámara y decirle a todo el público que con la frente bien en alto el nombre de Vicente Fernández Abarca está limpio como siempre ha estado”, agregó.

El intérprete mencionó la posibilidad de una contrademanda contra de su exesposa Karina Ortegón por difamación y daño moral.

“Los abogados ya metieron un escrito y en su momento se les podría informar de cómo va el proceso”.

Para finalizar, el esposo de Mariana González, respondió si en algún momento sintió miedo o si le afectaron las acusaciones en su contra.

“Miedo no, miedo ni al diablo. ¿por qué hay que tener miedo de algo que no sucedió?”, dijo.

“Yo siempre habló de lo bueno, lo malo siempre se me resbala porque mi papá me enseñó a que no me afecten. Tienes que estar con una concha de tortuga caguama para que todo se te resbale”, finalizó.

Fue en agosto de 2020, cuando Karina Ortegón dio a conocer que había interpuesto una demanda en contra de Vicente Fernández Jr. por maltrato psicológico y amenazas hacia su familia.

La expareja se casó en agosto de 2017 y, luego de tres años, a finales de septiembre de 2020, se divorciaron formalmente.

Sigue leyendo más de Vicente Fernández Jr:

Así fue la lujosa boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

Vicente Fernández Jr. y Mariana González disfrutan de su luna de miel en Dubái

Vicente Fernández Jr. dedicó tiernas palabras a Mariana González tras ser eliminada de ‘LCDLF4’