FOTO: Jennifer López conmueve en redes sociales tras publicar imágenes cuando era niña junto a su madre

En el marco de la celebración del Día de la Madre, celebrado el segundo domingo de mayo en Estados Unidos y 10 de mayo en diversos países latinos, Jennifer López hizo uso de sus redes sociales para mostrar una serie de fotografías de su niñez, juventud y adultez junto a su madre Guadalupe Rodríguez.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “On The Floor” no dejó pasar una de las fechas más importantes para el público latino revelando diversas imágenes junto a su progenitora así como un emotivo mensaje de amor y admiración.

Feliz día de las madres a mi mami. Conforme pasan los años, me doy cuenta más y más de los sacrificios que hiciste por ti misma y tus sueños para darnos la oportunidad y fuerza de vivir los nuestros” Jennifer López – Cantante

Jennifer López agradece por su carrera a su madre

En su mismo post, en donde la también actriz aparece en diversos escenarios, como alfombras rojas y shows junto a Guadalupe Rodríguez, JLo también se dio el tiempo para agradecer a su madre por las “canciones” que cantaba así como los “bailes en el salón” que la motivaron a dar forma a su carrera.

De igual manera, señaló el gran optimismo de su progenitora así como la valentía y fortaleza para superar todos los obstáculos en su vida.

Te quiero tal y como eres. Para siempre, Jennifer” Jennifer López – Cantante

Aprovechando la celebración a las madres, la esposa de Ben Affleck también publicó una serie de imágenes junto a sus hijos, Max y Emme, como forma de celebrarse a ella misma y a los hijos que tuvo con su ex esposo Marc Anthony: “Gracias por darme el privilegio y regalo de ser su madre. La más hermosa bendición de mi vida”

Previo a las publicaciones de JLo, se reveló que la también empresaria se había “escapado” junto a su Emme a París en un viaje “madre e hija”. A través de diversas imágenes, compartidas en redes sociales, se pudo ver a la nacida en El Bronx junto a su hija caminando por diversos sitios emblemáticos de la capital francesa como el Museo de Louvre, el barrio de Montmartre, el Jardín de las Tullerías, entre otros.

Jennifer López Esta escapada de chicas, al lado de su hija Emme, le ha sentado muy bien a JLO quien luce más sonriente y relajada, lejos de las controversias y dolores de cabeza que la han perseguido últimamente a este lado del Océano. pic.twitter.com/FRfzaTif6V — EL MUNDO CON DAVID (@davidji65602452) May 13, 2024

De igual manera, meses atrás, la cantante latina compartió la breve “escapada” que tuvo junto a sus dos hijos a la ciudad de Tokio, Japón. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Can’t Get Enough” mostró parte de su viaje “express” junto a Emme y Max a través de diversos sitios icónicos de la ciudad japonesa.

