Carlos Rotondi pide perdón a la afición de Cruz Azul entre lágrimas: “Estoy con mucha impotencia”

El jugador de la Máquina de Cruz Azul, Carlos Rotondi, se mostró bastante deprimido por la derrota que sufrió el equipo ante las Águilas del Club América en la final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX con un marcador global de 2-1, dejando así al club sin la posibilidad de poder levantar el trofeo de campeón que tanto buscaron a lo largo de la competencia.

Estas declaraciones las realizó el jugador ante diversos medios de comunicación en zona mixta, donde pidió disculpas a la afición cementera por no haber logrado la victoria en el partido de vuelta de la final disputado este domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca tras un penal cometido a pocos minutos del final del segundo tiempo.

“Mucha impotencia, en lo personal solo me queda agradecer a la afición, pedirles disculpas, es una jugada que no puede definir una Final y esa es la bronca porque hicimos un gran partido, agradecerle a la gente y volvernos fuerte”, expresó Rotondi entre lágrimas y con un profundo dolor por haber dejado escapar el título de campeón.

“Impotencia, no quiero declarar más para no ligar una multa, pero estoy con mucha impotencia, pedir disculpas y confirmarles que vamos a seguir luchando por la décima. Muy orgulloso, pero por mis compañeros, tengo un dolor inmenso porque una jugada mía da el marcador para ellos pero creo que no se puede definir una final así”, agregó el jugador de Cruz Azul.

Recordemos que Carlos Rotondi realizó un fuerte barrido contra Israel Reyes en el minuto 75 del encuentro y esto generó un contacto que posteriormente fue determinado como un penal por parte del VAR tras la revisión de los responsables.

Este no fue el mejor encuentro de Rotondi con la camiseta celeste debido a que previo a su barrido había perdido el esférico en una lucha contra Zendejas para luego cometer la pena máxima.

Sigue leyendo:

–Álvaro Fidalgo asegura estar feliz en América pero no quita su mirada en Europa

–Julián Quiñones revela que se va “feliz” de Club América

–André Jardine quita mérito a la polémica del penal: “Ahí está el bicampeonato”