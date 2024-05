Rafa Nadal tras su derrota ante Alexander Zverev en Roland Garros: “Estoy listo para más”

El tenista español Rafael Nadal habló este lunes posterior a su derrota en primera ronda del Roland Garros ante el alemán Alexander Zverev en tres sets, por 6-3, 7-6 (7-5), 6-3 y confesó que aún cree que tiene más por dar dentro del tenis.

En rueda de prensa Nadal expresó las sensaciones que le dejó haber caído en la primera fase del torneo por primera vez en su carrera, luego que siempre se asegurara al menos su presencia en tercera ronda.

“No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda“, aseguró el español, que lamentó que el sorteo le cruzara de entrada contra “uno de los mejores del mundo”.

Rafa Nadal se dejó ver satisfecho y aunque manifestó su intención de regresar a las canchas de Roland Garros para los Juegos Olímpicos de París, desconoce si acudirá al Grand Slam de 2025. FOTO: Dino García / Cortesía. Crédito: Dino García | Cortesía

Sin embargo, fue consciente de sus fallos al asegurar que aunque jugó bien por momentos, la derrota llegó por errores que les acusó a la falta de inactividad en los últimos dos años como consecuencia de las lesiones.

“Creo que he hecho un partido bueno, poniendo en perspectiva todo la forma en la que llegaba. Por momentos he jugado bien, bien de verdad. Otros momentos he cometido errores que se explican por la falta de rodaje. No se construye una casa en dos días. He podido jugar sin limitaciones, he jugado el partido, he luchado, he tenido opciones reales de poner el partido en la situación completamente diferente contra uno de los mejores jugadores del mundo. Me voy satisfecho“, afirmó.

Sobre su futuro, Nadal aseguró que se da de plazo hasta los Juegos de París para ver si está en condiciones de seguir: “Ahí haré un balance, veré cómo estoy a todos los niveles, de motivación, físico… y tomaré una decisión”.

Aunque no es frecuente con los derrotados, Rafa Nadal tuvo oportunidad de tomar los micrófonos y despedirse de los aficionados que acudieron a Roland Garros. FOTO: Dino García / Cortesía. Crédito: Dino García | Cortesía

Adicionalmente, Nadal agradeció el apoyo del público, entre los que estaban los números 1 masculino y femenino, el serbio Novak Djokovic y la polaca Iga Swiatek, además de su compatriota Carlos Alcaraz.

También el Balear consideró poco probable que vaya a disputar la temporada de tierra batida, porque “sería poco inteligente hacer la transición al césped para regresar después de nuevo a la tierra batida para los Juegos.

Por último, en lo que parecía una despedida Rafa Nadal habló ante los fanáticos desde la pista tras el revés y refirió a qué ese podría haber sido su último partido en Roland Garros, algo que coincidió en su encuentro con las cámaras y micrófonos.

“En un año pueden pasar muchas cosas, (su regreso) dependerá de si soy capaz de estabilizarme y disfrutar el día a día, cosa que ha sido imposible estos dos últimos años. La lógica me dice que será muy difícil llegar al año que viene. La realidad se verá con el paso de las semanas. Si es mi última vez en Roland Garros, me voy en paz conmigo mismo, he pasado 20 años aquí, lo he dado todo por este torneo. Mi sueño era volver, he perdido, pero eso forma parte del juego”, finalizó.

