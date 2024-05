Trump llama “escoria humana” a Biden y a jueces en el Día de los Caídos; Biden homenajea a tropas

Donald Trump y Joe Biden han conmemorado el Día de los Caídos con mensajes diametralmente opuestos. Mientras que el expresidente republicano ha llamado “escoria humana” a Biden y ha atacado a los jueces de sus casos, el presidente demócrata ha rendido un sentido homenaje a las tropas.

“Feliz Día de los Caídos a todos, incluyendo a la escoria humana que está trabajando tan duro para destruir nuestro país, que en su día fue un gran país, y a la izquierda radical“, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

Trump también atacó a los jueces encargados de sus procesos en curso en diversas ciudades del país. En concreto, llamó “chiflado” al juez del estado de Nueva York, Arthur Engoron, quien, según Trump, “me impuso una multa de casi 500 millones de dólares por NO HACER NADA MAL, utilizó un estatuto que nunca se había utilizado antes”.

Engoron sentenció a Trump en febrero en un caso de fraude civil por exagerar su patrimonio neto para obtener préstamos favorables, delito del que ya había sido declarado culpable en septiembre. Entre la lista de activos inflados se incluyó su apartamento en la Trump Tower de Manhattan, su finca de Mar-a-Lago y varios campos de golf.

Por otra lado, el expresidente se enfrenta a 34 delitos graves de falsificación documental para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y proteger así su campaña electoral de 2016, detalló la agencia EFE.

Ese proceso llega esta semana a su conclusión con los alegatos finales de las partes, que empezarán mañana martes después de seis semanas a lo largo de las cuales han subido al estrado veintidós testigos.

En su publicación por el Día de los Caídos, Trump también se refirió al juez encargado de este caso que se dirime por la vía penal: “¡Ahora a por (Juan) Merchan!”.

Horas antes, el expresidente publicó una fotografía con el texto: “Nunca podremos reemplazarlos. Nunca podremos pagarles. Pero siempre podemos recordarlos. Hoy eso es lo que estamos haciendo: recordarlos”.

Biden recuerda a su hijo

Por su parte, el presidente Biden, por su parte, dio un discurso en el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el Día de los Caídos. Desde allí aprovechó la ocasión para recordar también la muerte de su propio hijo, Beau Biden, quien murió de un cáncer cerebral que se cree fue causado por la exposición a sustancias químicas tóxicas durante su servicio en la guerra de Irak.

“Sé que duele”, dijo Biden a las familias de los veteranos caídos. “El dolor sigue siendo real. Todavía crudo. Esta semana se cumplen nueve años desde que perdí a mi hijo Beau”.

“El dolor de su pérdida está conmigo todos los días, al igual que con ustedes”, añadió. “Sigue siendo agudo. Todavía claro. Pero también lo es el orgullo que siento por el servicio. Como si todavía pudiera oírle decir: ‘Es mi deber, papá. Es mi deber.'”.

Biden también homenajeó a los caídos, resaltando el “sacrificio” de miles de mujeres y hombres que “han dado sus vidas” por Estados Unidos.

Y añadió: “Cada uno, literalmente, un eslabón en la cadena de honor que se remonta a nuestros días de fundación, cada uno unido por un compromiso común no con un lugar, no con una persona, no con un presidente, sino con una idea diferente a cualquier idea humana en la historia: la idea de los Estados Unidos de América”.

Con información de EFE.

