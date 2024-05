La actriz mexicana Mariana Treviño se une a Owen Wilson en una serie con temática de golf

La intérprete mexicana Mariana Treviño ha añadido un nuevo proyecto a su ascendente carrera dentro de la industria hollywoodense: una serie de comedia centrada en el terreno del golf junto al actor Owen Wilson.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, Treviño dará vida a Elena, la madre de un joven prodigio del golf, caracterizado por el actor Peter Dager, que conoce al ex golfista Pryce Cahil, interpretado por Wilson, cuya carrera se desvió hace más de 20 años.

En la misma serie, sin título aún, Cahill es despedido de su trabajo además de que su esposa lo abandona, por lo que dedica gran parte de su tiempo a apostar en este deporte a través del personaje de Dager.

Mariana Treviño filmará su primer serie para Apple TV. Crédito: Mezcalent

Mariana Treviño continúa en ascenso

La nueva serie de la regiomontana contará con la dirección de Jonathan Dayton y Valerie Faris, reconocidos por su trabajo en la reciente miniserie “Fleishman is in Trouble” así como la reconocida cinta “Little Miss Sunshine”.

De igual manera, contará con la producción de grandes nombres de la industria como Ben Silverman, uno de los responsables de una de las mejores series de comedia de la televisión estadounidense “The Office”.

La producción de Apple TV también contará con la participación del actor Marc Maron, “Glow”, “Joker”, entre otros. Hasta el momento, no se ha revelado el resto del elenco ni la fecha de arranque de la producción.

Tras la revelación de la noticia, la misma actriz mexicana usó sus redes sociales para mostrar su alegría y entusiasmo: “Tan emocionada de anunciar que me uniré al elenco de una nueva serie de comedia de Apple Tv + Golf ¡¡¡No puedo esperar para compartir más!!!

A la publicación de Treviño reaccionaron diversos actores y compañeros de reparto de la actriz como Luis Gerardo Méndez, con quien protagonizó la serie “Club de Cuervos”, así como el director Manolo Caro.

Esta no es la primera ocasión en la que la actriz latina trabaja a lado de grandes nombres dentro de la industria de Hollywood. En 2002, la intérprete compartió pantalla junto al dos veces ganador del Oscar Tom Hanks, en la cinta “A Man Called Otto”.

Previo a esta cinta, Treviño se unió junto a la reconocida actriz de comedia Ana Faris en la película “Overboard”. De igual manera, fue parte del elenco de la cinta “How The Gringo Stole Christmas” de 2023.

Actualmente, Mariana Treviño se encuentra finalizando sus grabaciones en la serie basada en el musical teatral “Mentiras” junto a Luis Gerardo Mendez, Belinda, entre otros actores.

