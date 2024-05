“Te estamos esperando”: Nueva amenaza para Ángel Di María en Rosario

Ángel Di María terminó su contrato con el Benfica de Portugal y a partir del 1 de julio será agente libre por lo que podrá negociar su fichaje con cualquier equipo. Uno de los interesados en fichar al argentino es Rosario Central, club de su ciudad natal y donde se formó futbolísticamente.

Sin embargo parece que la posible llegada de “El Fideo” a Rosario podría estar complicándose cada vez más. Y es que la ciudad argentina vive desde hace un par de años sumergida en problemas de violencia por bandas armadas del narcotráfico.

Y estos grupos violentos han lanzado amenazas a Di María con su regreso a Rosario. La más reciente ocurrió este miércoles en el sur de la ciudad cuando dos encapuchados que circulaban en moto dispararon contra una estación de servicio.

En el lugar de los hechos se encontró una nota dirigida al futbolista campeón del mundo con Argentina en 2022. La cual decía “Te estamos esperando Di María los rosarinos”.

#Ahora Rosario: balearon estación de servicio y dejaron amenaza contra Angel Di María



Ocurrió en la estación de servicio de Lamadrid y Oroño, zona sur de la ciudad

Desde que Di María mostró su interés en volver al fútbol argentino con Rosario Central este tipo de amenazas han aparecido constantemente en la ciudad.

Una de las más graves se produjo el pasado mes de marzo cuando dejaron una amenaza parecida, pero en la puerta de la casa de la familia del jugador de 36 años.

“Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe) te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos”, fue la contundente carta que dejaron a los familiares del futbolista.

¿Volverá Di María a Rosario?

Reportes de ESPN habían informado hace algunos días que antes de estas amenazas Di María ya tenía coordinado incluso el colegio en el cual estudiarían sus hijas en Rosario. Lo que demuestra el gran interés del futbolista en jugar en su ciudad natal.

Sin embargo las más recientes amenazas complican la decisión de Di María. Y a pesar de que incluso la ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, había hecho un llamado al futbolista y su familia a que todo estaría bien, parece que cada vez se aleja más el regreso del Fideo a Rosario.

Por otro lado, Di María tiene otras ofertas que parecen ser un poco más atractivas. La que pisa con más fuerza, y que según prensa argentina ya estaría todo casi acordado, es la del Inter Miami donde se reencontraría con Lionel Messi.

