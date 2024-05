Ganó más de $1 millón en la lotería, pero no desea gastar su premio, pues se siente “culpable”

No cabe duda de que ganar un millonario premio de lotería es algo con los que muchos han soñado y pocos son los que pueden presumir que han obtenido una jugosa cantidad de dinero que, sin duda, les ha cambiado la vida.

Sin embargo, volverse millonario de la noche a la mañana no es algo sencillo de digerir o manejar, lo cual provoca, como hemos escuchado o leído en varias ocasiones, que algunas historias de ganadores de premios de lotería no tengan un final feliz.

Y es que los expertos en lotería siempre recomiendan tomarse toda la situación con calma y rodearse de gente conocedora del tema para tomar las mejores decisiones, una situación que puede causar agobio extremo en algunos ganadores.

Ese es el caso de una mujer británica de 32 años llamada Toni Henderson, quien hace unos días ganó un premio de lotería equivalente a $1,200 millones de dólares. A pesar de esta ganancia extraordinaria, Toni ha decidido seguir trabajando y mantener una vida disciplinada, sintiéndose incluso “culpable” por gastar el dinero, pues considera que no lo ganó de manera convencional.

Ganó $1 millón en la lotería y desea seguir trabajando

Henderson, quien es madre de un hijo, inicialmente pensó que había ganado solo una pequeña fracción del premio. Al revisar su boleto, creyó haber acertado a 5 números, lo que suponía una ganancia de unos $1,900. Sin embargo, al iniciar sesión en su cuenta en línea, se dio cuenta de que había ganado el premio mayor de más de $1 millón. “Me senté allí contando los ceros, temblando en la cama, mientras mi hijo todavía dormía”, recordó Toni.

Al enterarse de la buena noticia, la ganadora estaba en casa de su madre y quedó visiblemente en shock. “Recuerdo haber dicho algo como: ‘Creo que necesitas sentarte’ antes de decirle que había ganado más de $1 millón en la Lotería Nacional. Ella no podía creerlo”, explicó. Su madre, quien estaba preparando el almuerzo del domingo, se quedó temblando al recibir la noticia.

A pesar de su nueva fortuna, Toni ha decidido que la victoria no cambiará su actitud hacia el trabajo. “Quiero seguir trabajando; eso le da a mi hijo una buena educación y él puede aprender el valor de trabajar duro”, afirmó. Toni ha trabajado desde los 17 años y cree que trabajar es fundamental para mantener una buena mentalidad y enseñar valores importantes a su hijo.

Toni está segura de que desea gastar el dinero de manera disciplinada y responsable. Aunque siente una gran gratitud por el premio, también se siente “culpable” por gastarlo, ya que considera que no se lo ganó de manera convencional. “Estoy increíblemente agradecida, pero me llevará mucho tiempo asimilarlo”, confesó. Pero dicho sentimiento de culpa no le impide reconocer la importancia de usar ese dinero para asegurar un futuro mejor para su familia.

Lo que sí es que Toni tiene planeado darse algunos pequeños lujos con su nueva fortuna. Una de sus prioridades es llevar a su hijo a Disney World en Florida. “Solo vives una vez y él nunca ha estado en el extranjero. Es un viaje único que no habría podido hacer antes de la victoria”, sentenció.

Sigue leyendo:

* $1 millón de dólares ganó jugador de Nueva York en lotería raspadito y perdió más de la mitad en impuestos

* Gana $30,000 en la lotería porque le dio comezón en la mano y lo tomó como señal de que ganaría

* Hombre de Kentucky gana $50,000 en la lotería 3 meses después de que su hija obtuviera $150 mil