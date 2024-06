Boricuas en Hawaii son reconocidos en desfile puertorriqueño de NY entre el orgullo y la pérdida

Nueva York – Aunque la distancia aérea entre Puerto Rico y Hawaii es de casi 6,000 millas y un vuelo entre ambas jurisdicciones supera las 15 horas, los desafíos económicos y sociales que enfrentan los boricuas residentes en el estado y los del territorio no son tan distintos, particularmente desde agosto del año pasado.

El 8 de agosto de 2023, puertorriqueños residentes en la isla de Maui, Hawaii, experimentaron una tragedia que cambió sus vidas: una cadena de incendios forestales los dejaron sin techo.

Vista general de la devastación provocada por los incendios en Lahaina, Hawaii. Foto: Jae C. Hong / AP

Los fuegos provocaron al menos 101 muertos. No está claro si en la lista de fallecidos hay residentes de origen boricua.

Las autoridades locales estimaron en 3,000 las propiedades que quedaron destruidas por los fuegos, que impactaron principalmente Lahaina. Las pérdidas se calcularon en más de $5,500 millones de dólares.

Casi un año después del traumático evento, algunos de los boricuas afectados, al igual que miembros de otras comunidades, no han podido reparar sus casas.

Al igual que en el caso de los damnificados por el huracán María en Puerto Rico, que azotó el archipiélago en septiembre del 2017, para los boricuas en Hawaii levantarse de la catástrofe ha supuesto un esfuerzo sin precedentes en medio de la lenta y limitada ayuda del Gobierno.

Según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. del 2022, unos 48,406 puertorriqueños residen en Hawaii; mientras que el condado Maui, la cifra asciende a 5,785.

Comité Noviembre se moviliza por los boricuas en Hawaii

Comité Noviembre, organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que se enfoca en promover la cultura y el aporte de los boricuas en el mundo, decidió que era momento de actuar más allá de las fronteras.

“En Comité Noviembre siempre estamos al tanto de los que está pasando en todo el mundo sobre los puertorriqueños, y a nosotros nos tocó, porque vimos que hay una comunidad en Hawaii, especialmente en Maui, de puertorriqueños que están ahí de tercera y cuarta generación. Cuando pasó eso, empezamos una recaudación, y enviamos (el dinero)”, relató Teresa Santiago, presidenta de la organización con más de 35 años de existencia, en entrevista con El Diario.

Los impedimentos que experimentaron los boricuas para acceder a la ayuda federal también los pasaron los miembros de la comunidad en Hawaii, confirmó Santiago.

“Yo hablé con la presidenta de la asociación (Maui Puerto Rican Association). Ella (Deborah Francis) me estaba contando que nunca habían pasado por algo así. Y, como pasó en Puerto Rico con el huracán María, ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos me dijeron que FEMA (Administración Federal para el Manejo de Emergencias) y la Cruz Roja les estaban pidiendo información, y como pasó en P.R., no contaban con las escrituras (titularidad de las viviendas afectadas). A las personas que solicitaban la ayuda, todo eso se quemó. Ellos no tenían esa información, así como pasó en P.R. Ellos pasaron por lo mismo que pasó en Puerto Rico (con los huracanes)”, añadió la entrevistada.

“Yo estaba viendo que las personas estaban sufriendo, y mucha gente murió”, lamentó la activista. “Es importante que la gente sepa que esto es una crisis humanitaria”, puntualizó.

Otra reto similar entre ambos grupos de puertorriqueños es que algunos han tenido o tuvieron que alojarse en hoteles en tanto se completaba el trámite para levantar sus viviendas nuevamente o conseguir una nueva. Principalmente, tras el huracán María, decenas de boricuas que migraron a estados como Florida y Nueva York estuvieron meses cobijados en hoteles mientras intentaban conseguir una vivienda segura y permanente. Muchos no los lograron y tuvieron que retornar a la isla.

“Ya hace casi un año y no se ha hecho mucho (por la recuperación y reconstrucción en Hawaii). Todavía hay familias que no tienen casa, que están viviendo en hoteles. Los sacan de un hotel y los meten en otro, y ahora no están dando más dinero, ni FEMA ni la Cruz Roja. Ya ellos dieron lo que iban a dar, que es muy poco también. Cuando uno pierde una casa completa en un fuego, es muy poco lo que da FEMA. Muchas de estas personas no tenían el seguro de casa, así que para ahora reconstruir sus casas, no tienen cómo. Ha afectado mucho”, alertó Santiago.

Cabe señalar que, precisamente, este mes, el presidente Joe Biden anunció que enmendó la declaración de desastre que aplica a Hawaii para brindar más ayuda a los afectados por los fuegos. Lo anterior significa un aumento en el financiamiento federal para medidas de protección urgentes por un periodo adicional de 90 días.

El Diario intentó entrevistar a representantes de la asociación, pero no fue posible debido a que se encontraban en tránsito hacia NY para participar del desfile este domingo junto al séquito del Comité Noviembre.

En esta edición número 67 de la “parada”, el Desfile Nacional del Día Puertorriqueño (NPRDP) reconoce, entre otras personalidades y entidades, el legado de los boricuas en ese estado desde principios del siglo pasado (1900).

En declaraciones a Hawaii News Now, Francis dijo estar emocionada por el reconocimiento a las comunidades boricuas. Sin embargo, el sentimiento es uno agridulce debido a que está, inevitablemente, ligado al desastre por los fuegos.

A pesar de lo anterior, la líder comunitaria consideró que el desfile es la plataforma perfecta para exponer cómo, tras 10 meses del siniestro, los habitantes de Maui continúan batallando para obtener el financiamiento necesario para reconstruir sus viviendas y levantarse.

La presidenta de la asociación añadió que Western Region Puerto Rican Council les ha donado cerca de $12,000 dólares, dinero que ha ayudado a siete familias y a al menos cuatro individuos impactados por la tragedia.

Evento de recaudación de fondos en Nueva York

Comité Noviembre encabezó este jueves un evento de recaudación de fondos, de 5 p.m. a 9 p.m., en la sede de United Federations of Teachers en El Bronx. Todo lo recaudado será dirigido a Maui Puerto Rican Association.

Si usted desconocía de la actividad o por otras razones no pudo asistir, puede enviar su donación directamente a la entidad a través del siguiente enlace: https://www.zeffy.com/donation-form/a57d54a2-b07e-45d0-af19-5446703b8c2f

Con los donativos a “Maui Wildfire Disaster Relief” lo que se busca es auxiliar a los sobrevivientes a través del apoyo a los canales de ayuda establecidos, así como suministrar información para conectar a las personas con servicios esenciales y suministros vitales.

Santiago indicó que la recepción de la diáspora en NY a los esfuerzos de recolección de fondos ha sido positiva.

Esto lo atribuye en parte a que, como miembros del Comité Noviembre, han procurado educar a la ciudadanía en general sobre la realidad histórica de los boricuas en Hawaii.

“Es importante, porque nuestra gente debe saber la historia de nosotros a través del mundo, no solo lo que pasa en P.R. o de la diáspora en Nueva York. La comunidad puertorriqueña está en cada esquina, y es importante que nuestra historia se cuente. ¿Por qué una migración a Hawaii?, ¿por qué hay puertorriqueños en Hawaii?, ¿cuáles fueron las razones por las que se mudaron?”, argumentó Santiago.

Historia de los boricuas en Hawaii

El impacto del huracán San Ciriaco en 1899, un año después de la invasión estadounidense en la isla como resultado de la Guerra Hispanoamericana; la caída de la industria azucarera, y la necesidad de trabajadores en vista del descontento de obreros japoneses en dichas plantaciones en Hawaii, llevó a que puertorriqueños comenzaran a migrar.

El escrito “Trabajo y Tristeza – Work and Sorrow: The Puerto Ricans of Hawaii 1900-1902”, realizado por Blase Camacho Souza, una puertorriqueña de segunda generación, relató las causas de la migración y las vicisitudes que tuvieron que pasar los trabajadores puertorriqueños.

La cofundadora y primera presidenta de Puerto Rican Heritage Society de Hawaii narró que, aparte de que no había trabajo, ni casas, ni educación en la isla, la mayoría de la población no tenía dinero.

“Los salarios eran demasiado bajos. Los obreros en la ciudad recibían 30 ¢ al día. Las mujeres recibían menos. A las criadas se les pagaba entre $3.00 a $3.60 mensuales; las sirvientas recibían entre S3.60 a $4.20. Un cocinero de primera clase que también hiciera el mercadeo recibía de $6.00 a $7.00 mensuales. Los obreros en las zonas rurales estaban en una posición aún más precaria. La compensación diaria por recoger café fluctuaba entre 15 a 30 centavos. Usualmente, a estos trabajadores no se les pagaba en efectivos, sino en productos básicos como bacalao o plátano…”, enumeró Camacho Souza en el documento publicado en el 1984.

Para junio 30 de 1901, habían unos 1,772 hombres y 623 mujeres trabajando en 40 plantaciones distribuidas en Oahu, Maui, Hawaii y Kauai.

En la mayoría de los casos, los boricuas, que para ese entonces no contaban con la ciudadanía estadounidense, enfrentaron el choque cultural, particularmente al no poder integrarse con miembros de otras comunidades como la japonesa. Adicional, pasaban de plantación en plantación, ya que las promesas de una paga razonable no se cumplían.

“Borinki” es el término que se utiliza actualmente en Hawaii para describir a los residentes de ascendencia puertorriqueña.

Un artículo de Centro Journal de 2001, titulado “Borinki identity in Hawaii: present and future” señaló que los puertorriqueños en Hawaii están desapareciendo, principalmente, por las altos niveles de matrimonio mixto sumado al tamaño pequeño de la población en sí.

El análisis también arrojó que hasta qué punto los puertorriqueños en Hawaii se identifican como tal varía entre generaciones, y depende en parte del origen étnico de sus padres, además de con quién se casan.

A pesar de lo anterior, en un nivel étnico general, los boricuas en Hawaii mantienen parte de sus antecedentes a través de la cocina y la música. No es raro verlos preparar comida tradicional como “ganduri rice” (arroz con gandules), “pateles” (pasteles) y ensalada de bacalao. En cuanto a música, muchos disfrutan escuchar música “jíbara”, que nombran como “kachi kachi”.

Otras gestiones del Comité Noviembre en favor de boricuas en la isla

Comité Noviembre respondió inmediatamente después del embate de María para auxiliar a los puertorriqueños en la isla. Inmediatamente luego del evento, la entidad junto a otras organizaciones comunitarias y socios comerciales se unieron para desarrollar la iniciativa “Estoy con Puerto Rico”. Los esfuerzos llevaron a la recaudación de más de medio millón de dólares para impactar a más de 115 organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas a través de toda la isla. Unas 150,000 personas resultaron beneficiadas del proyecto.

Miembros del Comité Noviembre viajaron a Puerto Rico justo después del huracán María para auxiliar a los residentes. Foto: cortesía de Teresa Santiago

Adicional, cada año realizan un viaje de voluntarios para ayudar a comunidades vulnerables.

Este año, un grupo de 35 activistas se trasladará a la isla para llevarle comida y artículos básicos a adultos mayores en centros de cuido como parte de la jornada número 19.

También planean hacer trabajos de infraestructura en estos espacios.

“Una de las cosas que queremos hacer es levantar la economía y compramos todo en P.R.”, precisó Santiago.

Ladelegación del Comité Noviembre en la comunidad La Perla en el Viejo San Juan para realizar trabajos voluntarios. Foto: cortesía de Wilson Nazario

A juicio de la presidenta de Comité Noviembre, afianzar los lazos entre la diáspora y los boricuas en la isla es parte central de la iniciativa.

“Para nosotros el viaje es muy importante, porque algunas de las personas que van nunca han ido a P.R. Ellos van con nosotros y es como un despertar. Y nosotros le decimos, ‘si quieren playa y sol, vamos un día; esto es un proyecto voluntario para aportar, ayudar, conocer y aprender de nuestra cultura’…Hay gente que van a venir de Arizona, Ohio, Philadelphia”, reveló.

Comité Noviembre en el desfile puertorriqueño de NY

Durante el desfile de este próximo domingo, los miembros de la organización también recorrerán las calles de la Quinta Avenida con estudiantes de dos recintos de la Universidad de Puerto Rico.

Como cada año, Comité Noviembre se prepara para participar en el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida este domingo, 9 de junio. Foto: cortesía de Wilson Nazario

“Con los enlaces que hemos hecho en P.R. con estos viajes va a estar la Universidad de Puerto Rico de Humacao y su Banda (Banda de Marcha de la Universidad de Puerto Rico en Humacao). Son 55 jóvenes que van a venir que recaudaron ellos los fondos para estar con nosotros en el desfile. Viene la Tuna de la Universidad de Puerto Rico, pero en Río Piedras, y ellos también van a desfilar con nosotros tocando canciones típicas desde la carroza”, detalló Santiago.

Representantes de la organización el “Mesón del Amor”, con sede en Río Piedras, también formarán parte de la comitiva. Esta entidad dona alimentos a los jóvenes universitarios con necesidad económica.

