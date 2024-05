Comité Noviembre de NY se prepara para viaje anual a Puerto Rico para impulsar proyectos económicos y de justicia social

Nueva York – Miembros de la organización sin fines de lucro Comité Noviembre, con sede en Nueva York, “buscarán sus raíces” en Puerto Rico una vez más como parte de su viaje anual con el que además apuestan a estrechar lazos culturales y de desarrollo económico a través de intercambios con otras entidades en la isla.

Como parte de la misión comunitaria de este año, los participantes visitarán varias áreas de Puerto Rico que enfrentan desafíos económicos particulares.

“Nuestra organización Comité Noviembre en los últimos 18 años ha logrado que cerca de 800 voluntarios aporten sus servicios en este proyecto donde se combina un encuentro cultural, talleres educativos y obras de servicio voluntario. Hemos tenido como norte enfocarnos en apoyar e invertir en la economía de Puerto Rico y en proveer apoyo a organizaciones sin fines de lucro que sirven directamente a la comunidad necesitada. Durante todos estos años ,la organización ha implementado una serie de talleres, conferencias, conversatorios, conciertos e intervenciones de justicia social”, señaló Teresa A. Santiago, cofundadora y presidenta del grupo Comité Noviembre, en un comunicado enviado a El Diario.

A través de la iniciativa “Buscando Nuestras Raíces”, que en esta ocasión se realizará del 20 al 28 de agosto, los miembros del Comité Noviembre impulsarán proyectos de agricultura y microempresarismo. El de este año es el viaje número 19.

“A lo largo de los 18 años de existencia de este viaje a nuestra isla hemos logrado superar las expectativas originales, lo que lo ha convertido no solo en una experiencia educativa y encuentro cultural, sino también en una oportunidad para apoyar, patrocinar y empoderar a muchas organizaciones con enfoques humanitarios, ambientales, culturales y de justicia social en Puerto Rico”, destacó la portavoz.

Justo después del embate del huracán María en isla en el 2017, el Comité Noviembre, otras organizaciones comunitarias y socios comerciales se unieron para desarrollar la iniciativa “Estoy con Puerto Rico”, bajo la que se logró recaudar más de medio millón de dólares para impactar a más de 115 organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas a través de toda la isla. Unas 150,000 personas resultaron beneficiadas del proyecto.

Mesón de Amor, Ministerio Marc, Fundación Felisa Rincón de Gautier, CROEM Alumni, Agenda Ciudadana, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Fundación Nacional para la Cultura Popular, Hunger Corp. (Manatí), Salud Integral de la Montaña, Museo de Arte de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, recintos de Río Piedras y Humacao, Fundación Unidos Para Servir en Manatí, Fundación Sila M. Calderón, Asociación Mayagüezana de Personas Con Impedimentos, Inc. (AMPI), y el Instituto de la Mujer son solo algunas de las entidades en la isla asociadas a Comité Noviembre.

En cuanto a organizaciones en NY, Comité Noviembre colabora con ASPIRA of New York, Centro de Estudios Puertorriqueños at Hunter College (CUNY), El Museo del Barrio, Eugenio María de Hostos Community College (CUNY), Institute for the Puerto Rican/Hispanic Elderly (IPR/HE), La Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña, La Fundación Nacional para la Cultura Popular, Justice Committee: NCPRR, Puerto Rican Institute for the Development of the Arts (PRIDA), and The White Plains Puerto Rican Cultural Committee.

El Comité Noviembre también ha implementado un programa de becas para jóvenes de ascendencia puertorriqueña. Al momento son 11 las opciones de becas que pueden solicitar los estudiantes y adultos jóvenes que estén aportando a la comunidad.

Precisamente, este viernes, 31 de mayo, se cumple el periodo límite para las solicitudes a las distintas becas que promueve la organización.

Establecido en el 1987, Comité Noviembre destaca las contribuciones de los puertorriqueños a nivel nacional, además de fomentar oportunidades educativas para los jóvenes. La entidad ha promovido múltiples foros para discutir asuntos críticos que afectan a la comunidad puertorriqueña. Adicional, la organización logró institucionalizar noviembre como el Mes de la Herencia Puertorriqueña.

Sigue leyendo:

Parada puertorriqueña de NY busca impulsar a pymes en la isla mediante conversatorio sobre incentivos estatales