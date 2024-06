‘Cash’, el programa que marca el regreso de Héctor Sandarti a la pantalla chica con Univision

Héctor Sandarti vuelve a la televisión hispana en los Estados Unidos a partir de este 9 de junio, cuando conduzca el programa ‘Cash’, que será transmitido por Univision.

En su cuenta en Instagram, el conductor guatemalteco ha hablado de lo emocionado que lo tiene este proyecto, luego de que saliera de ‘La Casa de los Famosos’, reality show que condujo durante tres temporadas en la cadena Telemundo.

“Atención USA: Nos vemos el domingo 9 de junio en el gran estreno de mi nuevo show ‘Cash, el peso del dinero‘, 10 celebridades compitiendo para ganar mucho dinero y evitar ser aplastados. Diversión, risas y adrenalina al máximo. Nos vemos a las 8pm/7 centro por Univision”, dijo.

En el material audiovisual, indicó: “¿Qué tal, amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado ‘Cash’, el peso del dinero. Yo soy el conductor, tendré como capitanes a doña Lucha y Albertano. Si responden bien, no corren ningún peligro, pero si llegan a fallar quedarían inevitablemente aplastados”.

El público se ha mostrado muy emocionado por verlo de nuevo en la televisión y por eso han dejado cientos de comentarios. Algunos de los que se han leído son: “Contigo de conductor ya es un triunfo, ese show no me lo perderé”, “Como me encanta saber que está en un mejor lugar, ahí estaremos con usted apoyando”, “Vamos para allá a verte Sandarti”.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Qué bueno, lo veré por Sandarti, excelente conductor”, “Ahí estaremos, señor Sandarti, siempre apoyándolo”, “Vamos para allá a verte Sandarti”.

En entrevista con People en Español, el presentador ha hablado de algunos detalles del programa: “Es una franquicia española que solamente se ha hecho en España y creo que en otro país más y somos el primer país de América que hacemos este formato que para mí lo tiene todo: tiene la parte de preguntas y respuestas de opción múltiple, lo cual permite al público desde su casa también jugar, involucrarse y hacer apuestas con la familia; tiene momentos muy graciosos, momentos de emoción, de tensión obviamente”.

Estas características tan dinámicas hacen que el show sea bastante atractivo para la audiencia, ya que podrán interactuar, de forma virtual, con los involucrados en el programa.

