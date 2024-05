Pareja murió baleada en apartamento de Nueva Jersey

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala anoche dentro de un apartamento en Clayton, Nueva Jersey.

Los dos se conocían y parece que murieron en una “situación doméstica”, dijo a NJ.com. el jefe de detectives de la oficina del fiscal del condado Gloucester, Tom Gilbert.

La víctimas, que no fueron identificadas, fueron descubiertas alrededor de las 7 p.m. del martes. Gilbert dijo que el tiroteo fue un “incidente contenido” y que no hubo ninguna amenaza para el público. Agregó que no podía hacer más comentarios al momento.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Actualmente Christopher Gregor enfrenta juicio acusado de matar a su hijo de 6 años en Nueva Jersey al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según la fiscalía.

La semana pasada un hispano ex convicto fue acusado de matar a golpes a su madre en su apartamento en El Bronx (NYC). Días antes una madre fue arrestada como sospechosa de matar a golpes a su niña de 6 años en El Bronx (NYC). Sus otros dos hijos también presentaban señales de abusos. Igualmente en abril una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en El Bronx.

El pasado Viernes Santo un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica.

A fines de marzo una joven deportista de 26 años fue acusada de matar a su madre golpeándola con una olla en su hogar en El Bronx. También ese mes un hijo fue detenido como sospechoso de golpear fatalmente a su madre en su hogar en Nueva Jersey.

En febrero Lasasha Gouldbourne (31) fue acusada de homicidio involuntario meses después de que su gemela recién nacida fuese hallada metida en una bolsa de lavandería en El Bronx (NYC). Días después un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Nueva York.

También en enero una joven abuela hispana de 43 años murió baleada por su pareja, quien luego se suicidó en el apartamento de la víctima en Brooklyn (NYC). A principios de febrero una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx (NYC).

En enero un hombre fue detenido un día después del funeral de su madre como sospechoso de haberla estrangulado en su hogar en Staten Island (NYC). También ese mes un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza en un apartamento en Brooklyn (NYC) en un aparente homicidio-suicidio. Días antes una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn. Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda