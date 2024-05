Geraldine Bazán habla de la respuesta de Gabriel Soto por supuestamente ser infiel

Geraldine Bazán durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ habló de lo que fue su divorcio con Gabriel Soto, pues no dudó en tocar el tema de la presunta infidelidad por parte del padre de sus hijas. Sin embargo, volvió a hablar del tema por las declaraciones que él ofreció mientras ella estaba en el concurso.

“Pasa que no te das cuenta, de verdad. Después de tanto tiempo olvidas un poco el contacto en el que estás. No sé, nunca fue con una intención (de afectar), para nada, creo que se nota. Al final son anécdotas y cosas que pasaron y ya”, expresó frente a los medios de comunicación.

Además, la actriz aclaró que no tiene ningún problema con Irina Baeva y tampoco con Soto por cualquier situación que haya ocurrido en el pasado, pues su prioridad en este momento es mantener una buena relación con el padre de sus hijas y seguir adelante con su vida profesional y personal.

“No dije ninguna mentira, si lo comenté es porque, pues nada, fue anecdótico. No tengo el control de lo que sucede afuera. Me hago responsable de lo que pude haber dicho, pero nada, lo único que puedo decir es que no dije ninguna mentira. No voy a hablar más de ese tema”, le dijo a la prensa.

La exparticipante del mencionado reality show añadió que: “Eso (de Gabriel Soto) ya pasó hace mucho tiempo. Desafortunadamente, digamos lo que digamos nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Aprendí muchas cosas dentro. El aprendizaje que te da una experiencia así, un formato así, solo se sabe lo que vivimos”.

¿Qué dijo Gabriel Soto sobre una supuesta infidelidad?

“De lo de Geraldine, en cada historia hay dos caras de la moneda. Siempre he sido muy respetuoso de no contar mi parte de la historia. En mi caso particular, me pasaron muchas cosas que me llevaron a un divorcio”, mencionó frente a los reporteros.

El actor de raíces mexicanas aprovechó para hablar más del tema y dar su opinión: “El hecho de que hayan inventado o dado por hecho que era el papá de un bebé que no era mío. Fue una época bien complicada para mí. Fue un año, desde que salió la portada de la revista, hasta que se comprobó que ese bebé no era mío, horrible. Explicárselos a tus hijos es complicadísimo y, sobre todo, en una cosa tan delicada”.

