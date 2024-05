Irina Baeva le respondió a Geraldine Bazán por hablar de una presunta infidelidad de Gabriel Soto

Irina Baeva una vez más vuelve a ocupar los titulares de la prensa nacional e internacional luego que los reporteros quisieran conocer su opinión tras las declaraciones de Geraldine Bazán en ‘La Casa de los Famosos’, donde acusó a Gabriel Soto de presuntamente haberle sido infiel a la rusa con Sara Corrales.

“En mi caso no hay etapas; siempre vivo en la polémica y estoy súper acostumbrada. Lo único que puedo decir es que todas las declaraciones de cualquier tipo, todo ese tipo de comentarios, no solamente ya le di vuelta a la página, ya cerré el libro”, comenzó diciendo.

“Creo que tengo muchos proyectos y muchas cosas en el presente en las cuales enfocarme, como lo es Aventurera; como lo es La historia de Juana, que es la obra de teatro que estamos por estrenar. Como lo es mi familia que vive en Rusia y pude tener la oportunidad de disfrutarlos, estar con mis sobrinos con mis papás. También lo es mi pareja (Gabriel Soto), que está conmigo y apoyándome constantemente. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que me puedo enfocar en el presente y no estar constantemente hablando del pasado. Creo que ustedes tienen también muchísimas preguntas que hacer en cuando al presente y no estar dándole vuelta a lo mismo, lo mismo, lo mismo”, agregó Irina.

¿Qué dijo Geraldine Bazán?

“No dije ninguna mentira, si lo comenté es porque, pues nada, fue anecdótico. No tengo el control de lo que sucede afuera. Me hago responsable de lo que pude haber dicho, pero nada, lo único que puedo decir es que no dije ninguna mentira. No voy a hablar más de ese tema”, le comentó a los medios de comunicación.

“Eso (de Gabriel Soto) ya pasó hace mucho tiempo. Desafortunadamente, digamos lo que digamos nunca vas a quedar bien con todo el mundo. Aprendí muchas cosas dentro. El aprendizaje que te da una experiencia así, un formato así, solo se sabe lo que vivimos”, agregó frente a la prensa.

