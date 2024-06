Alcaldes en Puerto Rico convocan a marcha contra LUMA Energy este lunes por apagones

Nueva York – Ante la incapacidad de LUMA Energy para evitar apagones recurrentes como los reportados esta semana en pueblos del centro y sur de Puerto Rico, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, dijo que busca que funcionarios en el Congreso citen al consorcio privado a una audiencia.

González añadió que se ha estado comunicando con legisladores federales para ver si se realiza un encuentro en Washington D.C. para que la empresa que opera bajo un contrato de alianza público privada desde el 2021 rinda cuentas sobre las más recientes interrupciones en el servicio y su desempeño en general, que continúa siendo cuestionado por múltiples sectores dentro y fuera de la isla.

Al momento, sin embargo, la prioridad para González es que LUMA restablezca el servicio.

“Para mí lo más importante es que le conecten a la gente. No puede haber una casa sin luz por más de unas horas, y lamentablemente, estamos hablando que no hay una expectativa real de fecha; esto es indefinido. Yo nunca había visto una cosa así. Esto me recuerda el huracán María, y eso es bien peligroso para nuestra gente; emocionalmente hablando, esto nos crea un problema de ansiedad y de salud mental grave, aparte de que se pone en riesgo la vida de mucha gente, gente que está encamada, que necesita un equipo electrónico para vivir, gente que pueda estar en un hospital…”, argumentó la funcionaria.

Los argumentos de LUMA

El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, dijo que el restablecimiento total del servicio en pueblos como Santa Isabel, Coamo y Aibonito tardará, al menos, cuatro semanas más.

En una conferencia de prensa el jueves desde la sede de la compañía, Saca argumentó que las interrupciones se debieron inicialmente a fallas de un transformador eléctrico el pasado fin de semana en Santa Isabel. Supuestamente, el equipo fue inspeccionado hace 10 meses. Sin embargo, hace décadas que su vida útil venció.

“La edad del equipo es de los años 1970 o 1980. La vida útil de ese transformador, probablemente, la ha sobrepasado dos veces. Así tenemos muchas situaciones alrededor de la isla y las estamos atendiendo”, planteó el presidente de LUMA.

Ese mismo día, un comunicado enviado por LUMA a El Diario aseguraba que la compañía ha estado monitoreando de cerca la cantidad de clientes sin servicio con un enfoque particular en la avería significativa que afecta la parte sur de Puerto Rico. “Inicialmente, 10,000 clientes se vieron afectados, y mediante esfuerzos continuos, la cifra se espera reducir a 6,000 para el próximo lunes”, calculó LUMA en ese momento.

“Para abordar la avería en el sur de Puerto Rico, LUMA está moviendo generadores desde el oeste hacia la zona urbana de Coamo. Este esfuerzo ayudará a reducir el número de clientes sin servicio a 3,000 en las próximas dos semanas, con un tiempo estimado de restauración (ETR) completo en ese periodo”, agregaron.

El parte de prensa además señala que el 24 de junio comenzarán los trabajos de despeje de vegetación, lo que según la empresa representa un paso esencial para la preparación de cara a la temporada de huracanes.

Mediante los esfuerzos de despeje, se busca minimizar el riesgo de interrupciones en el servicio en medio de eventos meteorológicos de ese tipo. LUMA además destacó el avance en la implementación de contadores inteligentes para modernizar la infraestructura y mejorar la capacidad de respuesta a las averías.

En la conferencia de prensa que encabezó González ayer, la líder política también reveló que se comunicará con Saca para discutir el asunto de los apagones, además de detalles sobre el manejo de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que se supone vayan dirigidos a la reparación de la red eléctrica.

Por otro lado, la comisionada residente indicó que, si gana en su aspiración a la gobernación en las elecciones generales del 5 de noviembre, la persona que nombre al Departamento de Justicia deberá examinar el contrato de LUMA Energy con el Gobierno.

“Una vez revisado ese contrato, voy a exigir el cumplimiento que el contrato dispone. Estamos hablando todos aquí del contrato, pero ninguno de nosotros manejó esa negociación, ni la redacción, ni la negociación, para dejarlo claro. Ni siquiera el gobernador (Pedro Pierluisi) heredó ese contrato para dejarlo más claro”, expuso la candidata PNP.

Alcaldes convocan a marcha contra LUMA Energy

Mientras tanto, alcaldes de la zonas afectadas por los apagones convocaron a los puertorriqueños en general a participar de una marcha contra la empresa este próximo lunes, 10 de junio.

Inicialmente, fue el alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD), quien convocó a la movilización. Al llamado del ejecutivo municipal se unió el de Coamo, Juan Carlos García Padilla (PPD), y el de Aibonito, William Alicea Pérez, del PNP.

“Nuestros residentes no aguantan más. Hay una indignación total por la manera inhumana que la empresa está trabajando las reparaciones. (…) Basta de excusas, queremos soluciones inmediatas.”, dijó Burgos Santiago a través de declaraciones escritas.

El recorrido saldrá desde la plaza pública de Santa Isabel a las 9:00 a.m. en dirección a las oficinas comerciales de LUMA, ubicadas en la calle Luis Muñoz Rivera.

“Invitamos a todos los que estén inconformes con el servicio de LUMA a que nos acompañen, no importa el lugar donde vivan. El llamado de acción es a todo el país”, agregó el alcalde.

