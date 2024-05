Abogado en el caso por la quiebra de la AEE en Puerto Rico considera inevitable aumento en tarifa eléctrica

Nueva York – Rolando Emmanuelli, abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en el caso por la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA, considera inevitable un aumento en la factura de luz de confirmarse el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) propuesto para la corporación.

A juicio del experto en el tema de quiebra, la privatización de la AEE con la llegada de LUMA Energy y Genera PR, encargadas de la transmisión y generación de electricidad, respectivamente, no se ha traducido en los ahorros esperados.

“Todo este proceso de reestructuración ha sido una tragicomedia. Ellos le vendieron al pueblo la privatización bajo dos premisas: ‘vamos a traer un experto que va a ser mucho más eficiente que la AEE, y esto va a traer unos ahorros que se van a reflejar en la factura’. Ninguna de las dos cosas, porque LUMA, al asumir, no tenía la capacidad de lidiar con el sistema; todavía no tiene la capacidad. Las proyecciones de ahorro que la Junta había estimado no se cumplieron y la Junta las eliminó del plan fiscal. Para colmo, hubo que darle $1,000 millones a LUMA para que montara su negocio, que fue el dinero que prestó el gobierno central y que tuvo que sacar la AEE; esto, además de los cargos de la movilización que se hicieron al principio. Así que ha costado mucho más caro la privatización de la Autoridad y todo esto se ha repetido con Genera PR”, planteó Emmanuelli en entrevista con El Diario.

Peor aún, Emmanuelli argumentó que gran parte de los ahorros están comprometidos para pagarle a los bonistas inmersos en el litigio por la deuda de la AEE.

“A Genera le han dado casi $500 millones para que monte su negocio, y todavía no se sabe cuáles son los ahorros que Genera va a traer en la compra de combustible; y si hubiese ahorros…ya la Junta los comprometió en el Plan de Ajuste de la Deuda, porque el 50 % de los ahorros que le tocan al Gobierno, eso se lo prometieron a los bonistas…Así que, ¿cuáles son los ahorros que se van a recibir? Todavía no se sabe; y si hubiera un ahorro, es nada más la mitad de lo que se estipuló en el contrato porque la otra mitad se la están regalando a los bonistas. Empezando por ahí, la política financiera de la Junta ha sido disparatada porque ha aumentado los costos operacionales de la AEE”, consideró el encargado del Bufete Emmanuelli C.S.P.

En el caso de Genera PR, la empresa estimó, en septiembre pasado, ahorros de hasta $196.3 millones entre los años fiscales 2024 y 2028, la mayoría ligados a los contratos de compra de combustible.

Las cifras constan en el Plan de Optimización de Combustible que sometió el 15 de septiembre la compañía al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), entidad encargada de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del gobierno de Puerto Rico y fiscalizar a empresas como Genera.

A mediados de abril pasado, el NEPR concluyó que el plan de incentivos económicos propuesto por Genera PR no había obtenido el aval de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

El plan es el documento en el que la empresa calcula potenciales ahorros a cambio de recibir incentivos según dispuesto en el contrato de Genera PR mediante alianza público privada con el Gobierno.

Por medio de una resolución, NEPR estableció que los comentarios incluidos por la dependencia presentaban “discrepancias significativas”.

“Se podría argumentar que Genera no ha incorporado todos los comentarios de la AAPP en la versión más reciente del plan de optimización de combustible (sometida al NEPR el 21 de febrero). Un desacuerdo persiste entre dos de las partes del OMA de Generación (contrato de operación y mantenimiento) en torno a la adecuacidad del plan (…). Bajo estas circunstancias, el NEPR no tiene una versión final del plan de optimización de combustible bajo consideración para aprobación final. No obstante, el NEPR continuará evaluando la versión más reciente”, planteó el organismo según citado por El Nuevo Día.

El retraso en la transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovable es un factor que juega en contra de cualquier reducción en la factura eléctrica.

“El otro tema para ahorrar es que aquí hay que pasar rápidamente a la energía renovable, y que metieron a Genera que es una subsidiaria de New Fortress…Genera quiere venderle, meterle por boca, ojos y nariz, el gas natural en total menosprecio de la política pública de movernos a la energía renovable. El gas natural nos va a atar permanentemente a un combustible fósil que no va a colaborar en la lucha contra el cambio climático y que nos va a someter a los mercados internacionales. Si nosotros nos moviéramos a energía renovable, cuyo costo es mucho menor, se podrían reflejar unos ahorros en la factura, pero actualmente la privatizadora Genera está haciendo todo lo posible por derrotar la política pública de P.R. hacia la energía renovable”, sostuvo el profesional de derecho.

Aunque los gobiernos estatales y federales insisten en su compromiso con la política para que Puerto Rico transicione un 100 % a energía renovable de aquí al 2050, la realidad es que las metas están muy por debajo que lo estipulado en la Ley 17 del 2019 o Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.

Al momento, aproximadamente un 4 % de la operación energética en la isla se basa en sistemas de energía limpia.

Genera PR y sus contratos de suplido de gas de larga duración

De hecho, la semana pasada, medios en la isla reportaron que altos ejecutivos de Genera PR presumieron de que el gobierno de Puerto Rico ha hecho exactamente lo que ellos esperaban en cuanto al impulso de gas natural.

El cofundador de New Fortress Energy, matriz de Genera PR, Wes Edens; y el CEO de Genera PR, Brannen McElmurray, mencionaron en una presentación al mercado de inversiones confirmaron la intención de construir más plantas de generación de combustible para sustituir las viejas. New Fortress es uno de los principales suplidores de gas natural a la AEE.

“Pero la pregunta que más nos han hecho es cómo esto va a transicionar y cuál será el futuro a largo plazo en cuanto a esta y otras oportunidades de gas en la isla. Hoy, les tenemos esa respuesta. El Gobierno ha hecho exactamente como dijimos, como pensamos que lo harían”, planteó Edens según citado por NotiCel.

“Lo que dijimos es exactamente lo que esperamos que pasara, vender más combustible a menor precio, así que hacemos menos dinero en el margen de ganancia, pero lo compensamos con el volumen”, añadió el ejecutivo. “Y esto despeja el camino para el próximo tramo de esto, que es exactamente lo que esperamos que ellos hagan ahora, que es ir a construir nuevas plantas de generación eficientes para reemplazar las plantas viejas… Lo que queda para nosotros en Puerto Rico, en nuestro negocio, es simplemente contratos de suplido de gas de larga duración, altamente sustentables y altamente predecibles, lo cual es asombroso. Ese es el resultado que estamos buscando. Y con esto hoy, vemos el camino que nos llevará allí exactamente como lo previmos”, puntualizó Edens.

Esta semana, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, defendió que más plantas de generación operen con gas natural acorde con los planes de Genera PR.

El primer mandatario alegó precisamente lo contrario que grupos comunitarios y ambientalistas: que lo anterior se traduciría en una baja en la tarifa de luz.

“Nosotros estamos a cargo de nuestros sistemas de energía. El Departamento de Energía de Estados Unidos nos ofrece apoyo técnico, asistencia técnica. Nos ofreció el estudio PR-100 y yo, personalmente, dije que vamos a cogerlo. Vamos a utilizar la información que proviene de ese estudio, en aras de cumplir con nuestras metas en el campo energético”, declaró Pierluisi.

El gobernador añadió que, al final del día, será el Negociado el que determine la viabilidad de cualquier compra y inversión en nuevas facilidades de generación en Puerto Rico.

“Pero, otra vez, aquí hay que tener flexibilidad en este análisis. Es el Negociado el que tiene la última palabra en cuanto a cambios de fuente de energía, cumplimiento con el Plan Integrado de Recursos (PIR). Nosotros no vamos a parar de propiciar, fomentar, la energía solar, pero sí recabo que no es solo atender la transformación que está en curso; también tenemos que velar que el sistema sea estable y que el costo de la electricidad, en Puerto Rico, sea el más bajo posible”, agregó.

Duda de capacidad del NEPR de paralizar cualquier aumento en la tarifa para los puertorriqueños

En este contexto, Emmanuelli puso en duda la capacidad del NEPR para detener cualquier aumento de electricidad dispuesto en el PAD.

“La jueza tiene ante sí una petición de la Junta para limitarle los poderes al Negociado para controvertir o cuestionar el aumento, y si la jueza entiende que esa limitación es apropiada, legal y racional, pues a lo mejor a lo que llega el Negociado después de la negociación del plan es para que el Negociado sea un sello de goma. Nunca ha estado en manos del Negociado, por lo menos hasta ahora no ha llegado; y si llega la confirmación, si confirman el plan, la jueza podría atarle las manos al Negociado, porque lo que quiere eliminar la Junta de la ley es aquella disposición que establece que el Negociado tiene el poder para determinar si un aumento de la tarifa es razonable. Si tú no puedes decir si un aumento es razonable o no, pues no puedes decir nada; tienes que aceptarlo. Y esto es uno de los riesgos y una de las cosas que todavía no se sabe hasta que la jueza determine si confirma el plan o no”, explicó el abogado.

Al momento, el PAD propuesto por la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), organismo federal que administra las finanzas de la isla desde el 2016 por mandato de la referida ley, contempla un cargo legado que se divide en tres partes y que afectará el bolsillo de los boricuas por más de tres décadas.

Emmanuelli, sin embargo, no anticipa que la Ley 17 sea derogada como parte de las medidas de la Junta para reestructurar la deuda de la Autoridad.

“No creo que se llegue a esos extremos, pero de seguro van a torcer y a doblar los pilares de esa ley, porque recuerda que es el Negociado el que aprueba el Plan Integrado de Recursos. Hay una política y el Negociado tiene que cumplirla, pero ya el Negociado autorizó una planta de gas; que autorice otra planta de gas, yo no lo dudaría, y está en proceso de revisión del nuevo Plan Integrado de Recursos…”, indicó a preguntas de este periódico.

“La política pública, los objetivos de ahorro y de mejorar el problema de cambio climático están en un grave riesgo porque están ante unos foros que ya anteriormente han traicionado esas políticas al autorizar conversión de plantas al gas natural. Va a haber una gran lucha en la defensa de la política pública de la energía renovable. Yo no creo que ningún político se atreva a derogar la ley 57 ni la 17 o enmendarlas, pero, de seguro, si hay un cambio político en enero de 2025, yo creo que esas políticas de movernos rápidamente a energía renovable se van a fortalecer”, puntualizó.

