Gregorio Pernía manifestó su descontento por exhabitantes de ‘La Casa de los Famosos’: “No hay amor”

‘La Casa de los Famosos‘ finalizó hace varias semanas, pero los comentarios por parte de algunos de los exparticipantes no se han detenido y en esta oportunidad se trata de Gregorio Pernía, quien aprovechó la oportunidad de expresarse a través de la red social de la camarita.

“Entonces el mánager le dice a la otra, a la pareja: ‘Oigan, se ven bonitos y la gente está hablando que se ven bonitos. ¿Por qué no se ennovian?’. No hay amor, no hay nada, más que un compromiso económico, a veces la gente prefiere más la fama que el dinero”, dijo el actor colombiano.

Pernía se mostró visiblemente en desacuerdo con las cosas que últimamente se están viendo, solamente que no dijo nombres: “¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Se ennovian porque hay un dinero de por medio, porque hay portadas, mercadeo”.

Lo cierto es que ‘La casa de los famosos’ ha logrado mantenerse como uno de los programas más vistos de la televisión hispana, demostrando el interés del público por la vida de los habitantes y las intrigas que se desarrollan detrás de las cámaras.

Internautas reaccionaron al video de Gregorio Pernía

“Clovis y Aleska definitivamente”, “Aleska ahí te hablan”, “Lo dice por Ari y Romeh que los seguidores están empujándolos para que sean novios, pero ellos están aterrizados, están pensando en trabajar, no creo que se refiera a Aleska porque nadie la quiere”, “Creo que habla de Cristian y Aleska ellos fueron los que entablaron una relación en la casa”, “Ariadna con Romeh describe exactamente este comentario”, “Él no está hablando de algo actual! Esto ya lo había dicho exactamente igual al salir de la casa”, “Pues yo lo que opino que la casa de los famosos ya terminó, ya dejen a Clovis ser feliz si es que está hablando de él”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Gregorio Pernía se sincera tras abandonar ‘LCDLF4’: “Me tocó llegar a un acuerdo económico”

· Gregorio Pernía le ganó a Lupillo Rivera y salvará a uno de los nominados en ‘La Casa de los Famosos 4’

· Gregorio Pernía revela en ‘La Casa de los Famosos’ que perdió la virginidad a los 13 años con una mujer de 23