KitKat con salsa de tomate: la última tendencia alimentaria en redes sociales

Una nueva tendencia alimentaria en redes sociales que consiste en mezclar los sabores de los chocolates KitKat con salsa de tomate, pudiera ser el punto de partida de un nuevo producto de las marcas KitKat y Heinz.

En las redes sociales, entre ellas TikTok, hay cientos de videos de personas que se atreven a untar las barras de chocolate con salsa de tomate. Una combinación entre la dulzura y la acidez de los dos, así como la textura crujiente de la barra y las notas umami del ketchup.

No es la primera vez que una combinación de este tipo se vuelve popular, ya que apareció por primera vez en 2021 y en esta 2024, se volvió a hacer viral, reseña The New York Pots.

En esta oportunidad, las marcas Heinz y KitKat se han sumado a la tendencia y han publicado en sus redes sociales, contendido relacionado con esta combinación de sabores.

Una combinación que divide opiniones

La marca KitKat publicó un video de los empleados probando la combinación, que dividió opiniones entre los comentarios publicados. Aunque a algunos les parece una exquisitez, otros simplemente lo reprueba.

Uno de los usuarios publicó en Instagram “El hecho de que esto venga de la página oficial de Kit Kat me asusta”. Otro, se preguntó “¿Está todo bien por allí?”.

Mientras que Heinz publicó un post con una diseño de una barra de chocolate con los logos de ambas marcas consultando a la audiencia. “Incluso cuando es Kit Kat, tiene que ser Heinz. ¿Nos atrevemos?”, fue el mensaje que acompaña la marca.

“Todavía hay tiempo para borrar esto”, comentó uno de los usuarios de Heinz; seguido de la expresión de un fanático de la marca que se asombró con la publicación ” ¿Qué habéis bebido antes de publicar esto? “.

Para algunos expertos esta combinación, que cada día gana más fanáticos la combinación del tomate con el chocolate, no parece estar fuera de lugar considerando que el fruto es familia de las bayas.

