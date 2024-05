Exmánager de RBD sobre el supuesto fraude dice que no hubo desvíos de “ningún tipo de dinero”

Desde hace algunos días el esposo de Anahí, la cantante Dulce María y la pareja sentimental de Maite Perroni han ofrecido declaraciones de unas investigaciones que se están generando por un presunto fraude que se habría generado en RBD durante la gira en el año 2023, hecho que aparentemente habría ocurrido en manos de Guillermo Rosas, exmánager de la banda.

Sin embargo, People en Español el pasado lunes recibió un comunicado de la empresa del supuesto involucrado donde se está defendiendo y aclara la situación que se viene registrando y que desde hace días empeoró en el ojo público tras Anahí compartir una imagen con él.

La misiva recibida por la revista comenzó diciendo que: “Puntualmente, aclaramos por este medio, que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de Soy Rebelde Tour. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido”.

Dulce María expresa el dolor que siente por RBD

“Es difícil, decepcionante y muy doloroso todo lo que se está viviendo y no poder salir a decirles todo lo que me gustaría platicar, porque es algo delicado, no estamos en demanda, ni nada de eso, hasta ahora, simplemente, como cualquier empresa donde se vieron irregularidades, estamos en auditorías”, expresó frente a la prensa.

La cantante de origen mexicano también añadió que: “De la primera auditoría ya han salido irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde a mí dar más información. Es algo muy triste, claro que sí nos rompe el corazón, porque teníamos tantos planes para seguir con el tour y estamos en un momento difícil”.

Esposo de Maite Perroni habló del supuesto fraude

En exclusiva para el programa ‘Ventaneando’ Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni declaró sobre lo que vienen atravesando los cantantes: “Hay un faltante en lo que se dice que entró o lo que tour generó de ganancias a lo que ellos han recibido. Hay una auditoría en curso. Están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando hablar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos ¿dónde están? ¿Cuánto es?”.

Sigue leyendo:

· Dulce María habló del presunto fraude en RBD: “Es difícil, decepcionante y muy doloroso”

· Manuel Velasco, esposo de Anahí, sobre la auditoría en RBD: “En ningún momento defendió a Guillermo”

· Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, sobre el presunto fraude en RBD: “Hay una auditoría en curso”