Shakira dice que ha recuperado su estilo sexy y revela que su ruptura con Piqué ha sido el mayor sufrimiento

Tras haber pasado por una de las peores etapas de su vida al separarse de Gerard Piqué, Shakira asegura que eso ha quedado atrás y ahora vive los mejores momentos al recuperar su estilo y volver a sentirse sexy.

“He encontrado perspectiva. La capacidad de diferenciar lo que es importante de lo que no tanto. He descubierto ¡Mi acento! Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España”.

“Ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios. Más swag. He recuperado mi estilo. Y vuelvo a sentirme sexy“, aseguró en una entrevista para la revista Rolling Stone, donde la cantante dio detalles de quiénes la apoyaron durante su separación y cómo combinaba sus compromisos de trabajo con el torbellino mediático que la envolvía.

Shakira dice que la llamaron y tuvo el apoyo de amigos de toda la vida como Adele, Carlos Vives y Juan Luis Guerra, sobre todo después del accidente de su padre. Chris Martin, de Coldplay, a quien conoce desde hace una década, le enviaba mensajes con frecuencia.

“En una ocasión, le envió una foto de un jarrón roto pegado con oro: ‘Kintsugi: vas a ser mucho más fuerte cuando esto acabe‘, le dijo, refiriéndose a un antiguo estilo de arte japonés en el que se inspira a menudo”, reveló la publicación.

Will.i.am, un amigo íntimo desde 2005, y uno de los primeros en saber sobre el problema que pasaba con su ex -debido a que en ese tiempo rodaron el video de “Don’t You Worry”-, estuvo al pendiente de la colombiana.

“Es una superhumana, pero incluso los superhumanos necesitan que les digan: ‘Oye, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? “; contó Will.i.am a la revista.

La recuperación, dice la barranquillera, tuvo que ser desde el interior, incluso exponiendo su dolor al público en las letras de sus canciones y las imágenes de videos, desafiando las recomendaciones de su equipo.

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida y, en ocasiones, me impidió funcionar, como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. La sensación era tan real. Físicamente sentí como si tuviera ese hueco y que la gente podía ver a través de mí.

“Tenía la necesidad de expresarme a través de mi arte, mis visiones, mi música, transfiriendo todo ese dolor, todas esas emociones agudas a un espacio fuera de mí. (Mi equipo) Levantaron las manos, hicieron sonar las alarmas e intentaron detenerme: ‘Piénsatelo un poco. ¿Por qué vas a exponerte así? Es demasiado sangriento’. Eran imágenes duras, ¿no? Pero eran genuinas, así me sentía”, aceptó.

En este camino de reencuentro, su imagen también ha cambiado y atrás ha dejado la ropa deportiva para lucir conforme al estilo que siempre la ha caracterizado.

“En Barcelona siempre andaba en pantalones deportivos. Bueno, estos también lo son, pero son Amiri. En Barcelona, llevaba sudaderas de Gap, con el pelo recogido en un moño.

“Me di cuenta de que esto suele pasar. Cuando terminas una relación de muchos años, hay cosas de ti que parecen haberse perdido en el camino. Hay cosas de ti que cambias por la otra persona o a las que renuncias. Cuando esa relación se rompe, sientes que te quedas sin nada y tienes que curarte, buscarte a ti mismo y viajar de vuelta a tu centro”.

Pese a la decepción amorosa que desató todo este viaje, Shakira asegura que también en el amor está lista para seguir adelante, pero se da su tiempo.

“No estoy pensando en eso ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento?”, bromeó.

“Qué quieres que te diga, me gustan los hombres. Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”.

Shakira regresa con más fuerza a la música

Con el giro de residencia, Shakira también acepta que su carrera ha retomado su camino y comienza a ir en ascenso con un disco nuevo y gira en puerta.

“El estar en Barcelona fue un gran sacrificio para mí y para mi carrera. Era difícil mantener esa continuidad. Era complicadísimo llevar gente a Barcelona. Cada vez que quería hacer una sesión, tenía que planificarla con meses de antelación.

“El plan siempre fue que, cuando mi ex se retirara del fútbol profesional, nos iríamos a vivir a Estados Unidos y terminaríamos de criar a nuestros hijos allá, por todo el sacrificio que yo había hecho todos esos años acompañándole a jugar. La idea era venir aquí, pero ese momento coincidió justo con la separación. Al final, los planes sí se vuelven realidad, solo que en diferentes maneras”, dijo al medio estadounidense.

Tras el concierto que ofreció en Times Square, la colombiana se prepara para emprender una gira mundial con ‘Las Mujeres ya no Lloran’, que inicia el próximo 2 de noviembre.

“Creo que esta será la gira más grande de mi carrera hasta el momento, la más extensa, con más alcance. También va a ser la más larga“, pues adelanta que las presentaciones tendrán duración de dos horas.

Y como buena emprendedora, le reveló a la revista que ya tiene en la vista su próximo trabajo, en el que podría tener nuevamente colaboraciones.

“Hay algunas canciones que tenemos por ahí. Están guardadas. No es un nuevo disco, pero digamos que tengo un nuevo proyecto”, adelantó.

Sigue leyendo más de Shakira:

