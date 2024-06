Aleida Núñez reacciona al controversial romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Aleida Núñez, actriz mexicana, opinó acerca del controversial romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, que se ha convertido en lo más comentado de la semana, debido a lo rápido que el artista se recuperó de su ruptura con Cazzu.

En una rueda de prensa, la artista, conocida por su trabajo en exitosas producciones, fue cuestionada sobre este tema y sin temor indicó.

“Yo no soy nadie para juzgarla, creo que finalmente lo mejor de todo es afrontar a los medios, al público y hablar con la verdad y pues creo que ya lo han hecho, pues chicos, yo creo que ya esa relación está. Por más que opinemos todos y uno sigan juzgando y criticando, eso va a seguir, no sabemos por cuánto tiempo”, indicó.

Acerca de toda la ola mediática que se ha generado, Aleida Núñez no quiso profundizar mucho.

“Es muy triste porque ella con la voz hermosa que tiene, está tan jovencita, pues bueno, ojalá que se solucione la cosa”, comentó.

En los últimos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal han protagonizado cientos de titulares debido a que fue una sorpresa para muchos que estuvieran saliendo, a pesar de que desde hace días se comentaba que su relación era un hecho.

¿Por qué tanta sorpresa? Básicamente por lo rápido que el intérprete de ‘Botella tras Botella’ se recuperó de su ruptura de Cazzu, pues poco después ya estaba anunciando que tenía un romance con Ángela Aguilar.

La presión mediática ha sido tal que a Nodal no le ha quedado de otra que a Nodal no le quedó otra opción que hablar del tema.

“Yo sé que muchos hoy se enteraron oficialmente que Ángela y yo tenemos una relación, y como casi no nos gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto”, comentó.

Además de esto negó haber sido infiel: “En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona. Es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue el amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar”.

Sigue leyendo:

· Jomari Goyso defendió a Ángela Aguilar: “Nunca hablaría mal de otra mujer”

· VIDEO: Belinda “escapa” por la cajuela de una camioneta para evitar hablar sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

· ¿Cómo se verían los posibles hijos de Ángela Aguilar y Christian Nodal? La inteligencia artificial lo revela