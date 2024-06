Carolina Sandoval: “Estoy de acuerdo con Pablo Montero, el matrimonio está pasado de moda”

Carolina Sandoval, presentadora venezolana, ha encendido de nuevo el debate en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ al asegurar que el matrimonio está pasado de moda. Tal como ha afirmado también Pablo Montero.

En el show de entretenimiento, la conductora afirmó: “Estoy casada y definitivamente estoy de acuerdo con Pablo Montero, está pasado el matrimonio de moda porque la gente lo está poniendo como tendencia para tener muchos likes en Instagram, para poner todas las cosas que la gente está queriendo ver y sí, tose porque todas hemos pasado por ahí. Si usted, mi reina, le falta la foto del matrimonio, como la foto del bautizo que tuvo, como la de confirmación, usted está equivocada, porque lo peor para estas relaciones del presente son la tumba del amor”.

Después, su mensaje fue subiendo de intensidad y por eso indicó: “Hoy día la gente recurre a matrimonios porque es lo que socialmente te falta en tu estilo de vida, ¿y saben una cosa? Lo mejor de una relación es cuando no necesitas un papel y yo lo he dicho en este programa: Si yo me divorcio, en mi perra vida me voy a casar de nuevo”.

Sin embargo, estas declaraciones no han causado tanto agrado, ya que muchos creen que el matrimonio es un paso que sí aporta a una relación.

Algunos de los mensajes que le dejaron a ‘La Venenosa’, como también es conocida, fueron: “No está pasado de moda. Hay una agenda mediática para acabar con la familia tradicional. ¿Por qué no se divorcia usted si es solo un papel? Mujeres, no caigan en esos cuentos que solo ayudan a crear más mamás solteras y padres irresponsables”.

Otros indicaron: “No estoy de acuerdo, cada quién con su opinión, no cambiaré al mundo”, “Cuando ella habla del matrimonio se refiere a esos artistas que hacen del matrimonio una tendencia hoy se casan con uno, mañana con otro, a muestra un botón, JLO que se casa hoy con uno mañana con otro el que entendió a Carolina Sandoval, entendió”.

Las opiniones de la venezolana generalmente causan revuelo entre el público, debido a que algunos no están de acuerdo con sus declaraciones.

Sigue leyendo:

· Carolina Sandoval y Lucho Borrego sostuvieron un roce de opiniones en vivo por Univision

· ‘Es vulgar’: el outfit de Carolina Sandoval en ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ causa controversia

· Carolina Sandoval revela secretos de la ‘lipopapaya’, con la que perdió 25 libras en 3 meses