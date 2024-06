Julián Álvarez se llevó el primer MVP de la Copa América 2024

El delantero del Manchester City, Julián Álvarez se dio el gusto de convertir el primer tanto de Argentina en esta Copa América: tras una pelota profunda de Lionel Messi y la asistencia de Alexis Mac Allister.

Álvarez adelantó al equipo de Lionel Scaloni contra Canadá e iluminó el camino del triunfo, por lo que fue escogido como MVP del partido por la organización.

Sin embargo, antes de ser reemplazado por Lautaro Martínez (autor del segundo tanto), se llevó una especie de autógrafo de un defensor rival.

“Creo que fue en una de las últimas jugadas antes de salir. No sé si salté a cabecear o qué. Y bueno, fue un rasguño, cosas del partido”, comentó Álvarez en una entrevista luego de mostrar la impactante herida que le quedó en el cuello.

Más tarde, el 9 se refirió al hecho de haber vuelto al gol y romper una sequía de más de un año con el seleccionado nacional: “Obviamente que uno siempre quiere anotar como delantero, sobre todo para la confianza personal y para ayudar al equipo, pero siempre estuve tranquilo y me sentí muy cómodo porque mis compañeros me dan la confianza y trato de ayudar desde donde me toque. Primero de defender, ser elprimer defensor ahí arriba. Y después, cuando toque jugar, ayudar al equipo. Los goles ya iban a llegar”.

El delantero del Manchester City también había manifestado cómo tuvo que trabajar frente a los roces constantes de los canadienses: “Me pegaron por todos lados, pero son cosas del partido. A veces toca luchar, lo importante es que ganamos”.

Y concluyó: “Había estado en la anterior Copa América, pero solo había jugado un partido. Ahora, después de haber sido campeón del mundo. Pero no pensamos en eso, era importante empezar ganando. Es importante para el delantero hacer goles para la confianza y ayudar al equipo. Hace mucho que no convertía y, en lospartidos que me tocó jugar, me sentí bien”.

También se refirió al estado del campo de juego: “Lo hablamos con los compañeros después de la entrada en calor. No estaba en las mejores condiciones, no nos favorece para nuestro juego, pero sacamos adelante un gran partido a nuestra manera y lo importante es eso, que nos llevamos los tres puntos”.

