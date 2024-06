Martha Cristiana renunció al Miss Universo México: “Las cosas no han sido como me lo prometieron”

Martha Cristiana expresó que no puede formar parte de un certamen que no esté alineado a sus valores y el respeto hacia todas las mujeres. Manifestó su inconformidad ante las estructuras arcaicas que aún persisten en la organización de Miss Universo México, y dejó en claro que no puede ser cómplice de una discriminación institucionalizada.

“Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero'”, expresó durante un encuentro con los medios de comunicación.

Su renuncia ha generado controversia en el mundo de los certámenes de belleza, donde se cuestionan los criterios de selección y la falta de representación real de la diversidad de mujeres en estos concursos. Martha Cristiana ha sido aplaudida por su valentía al levantar la voz y denunciar la hipocresía de una industria que se pretende moderna y progresista, pero que en realidad perpetúa estereotipos dañinos y excluyentes.

“Quiero decir que el señor Rocha Cantú no tiene que ver en esta ecuación por lo siguiente; él es dueño de la franquicia internacional, no puede estar en el micro-management, en la parte micro (del manejo). Está en la parte macro, en la parte mundial, y desafortunadamente su gente no se atreve a decirle la verdad”, añadió.

Sin embargo, no quiso terminar su intervención sin antes mencionar que: “Lo que se maneja en las juntas es: ‘¿40? Viejísima, olvídalo. ¿Trans? Eso es de dientes para afuera, eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’, palabras textuales y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida me haya costado lo que me haya costado siempre he alzado la voz, y más si se trata de mis causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género”.

