Cynthia de la Vega responde tajante a las opiniones negativas por su salida del Miss Universo México

Cynthia de la Vega expresó que durante su tiempo como directora de Miss Universo México trabajó arduamente para reestructurar y modernizar la organización, implementando cambios significativos para mejorar la experiencia de las participantes y fortalecer la imagen del certamen a nivel internacional.

Además, la ejecutiva mencionó que logró establecer alianzas estratégicas con importantes marcas y medios de comunicación, así como impulsar acciones de responsabilidad social en beneficio de comunidades vulnerables.

“Hay mucha gente que dice ‘es que no hizo nada’. Al contrario, créanme que hice muchísimo; fui más que una directora nacional; fui asistente, fui parte de cuenta de la organización internacional porque yo veía cosas que no correspondían a una directora nacional, llegué a vender franquicias, pero bueno todo era con el corazón, con mi entrega, mi pasión y mi lealtad”, dijo a través de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram.

La reina de belleza mexicana aprovechó para agregar que: “Nunca tuve luz verde de platicar tanto, me sentía en cuatro paredes y me gustaría compartir esas aportaciones con ustedes“.

La exdirectora de Miss Universo México concluyó su transmisión en vivo señalando que está lista para enfrentar nuevos retos y seguir contribuyendo al mundo del espectáculo y la belleza con profesionalismo y pasión.

Internautas reaccionan a las declaraciones de Cynthia de la Vega

“Queremos saber por qué te corrieron no como comenzó tu carrera”, “Todos escuchamos la conversación que se filtró… No sé de qué valores hablas”, “Porque dicen que la corrieron si ella tomó la decisión gente porque la siguen si tiran mala vibra”, “Se ve muy niña para ir al frente de la franquicia…Entrando, entrando y ya deseaba ser diseñadora?”, “Nadie como Lupita Jones”, “Eres grande y no le des nada de importancia a la gente que te da un mal comentario”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Lupita Jones y la respuesta que dio a la salida de Cynthia de la Vega del Miss Universo México

· Cynthia de la Vega sale del Miss Universo México y Martha Cristiana asume el cargo como directora

· ¿Cynthia de la Vega habría ocasionado la despedida de Lupita Jones de Miss Universo?