Julia Gama podría estar en ‘La Isla: Desafío Extremo’, el nuevo reality show de Telemundo

La actriz brasileña Julia Gama se ha convertido en una experta en los realities shows y por eso se habla de la posibilidad de que forme parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’, que alista la cadena Telemundo para julio.

Los rumores se avivaron por un video que compartió la ex reina de belleza en su cuenta en Instagram, en el que habló, sin revelar nombre, de un nuevo proyecto que está por asumir.

“Bueno, contarles que también que tengo muy poco tiempo para organizar detalles para un nuevo proyecto que muy pronto sabrán cuál es. Estoy muy emocionada, será muy retador”, dijo.

Con este mensaje, asomó la posibilidad de formar parte de esta competencia, para la que ya han sonado otros nombres como Alana Lliteras y La Bebeshita.

En esta oportunidad, un grupo de famosos y desconocidos vivirá en una isla en Turquía y tendrá una serie de retos en los que la sobrevivencia será uno de los principales objetivos.

El show, en el que darán $200.000 dólares al primer lugar, estará conducido por Javier Poza, quien la semana pasada compartió algunos detalles al programa ‘Hoy Día’.

“No solo vamos a estar en un lugar, en una locación, vamos a estar viviendo en diferentes ambientes con lo que esto implica y esto los va a estar retando constantemente”, dijo el mexicano.

Julia Gama, soltera y con nuevos proyectos

Hace unos días se confirmó la separación de la ex reina de belleza del actor mexicano Rafael Nieves.

En una conversación con Telemundo, la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos 2’ comentó: “Realmente este amor no se termina, Rafa sigue teniendo todo mi amor, admiración y cariño. Él sabe que a donde sea, cuando sea, siempre podrá contar conmigo, pero siento que en una relación también hay que entender que a veces es mejor para los dos seguir caminos separados, por lo menos en este momento”.

Además, afirmó: “Yo no me cierro nunca para nada, pero en este momento siento que prefiero conservar este amor, este cariño que tenemos y (evitar) que las cosas que no podamos resolver ahora lo dañen”.

Julia Gama, pese al momento sentimental que atraviesa, ha tenido recientes experiencias recientes en su carrera como su papel en ‘El Señor de los Cielos 9’ con el personaje de ‘La Malosita’ y ahora probablemente con su participación en el nuevo reality show de Telemundo.

