Viuda de Julián Figueroa rompió el silencio tras haber sido vista besándose con un empresario

Imelda Tuñón, viuda del fallecido Julián Figueroa, hace algunos días se viralizó en las redes sociales debido a un video donde se muestra besando a un hombre, y es que estamos hablando de un empresario de nombre Francisco Fernández Tovar. Por ello, el pasado miércoles rompió el silencio sobre las imágenes en las que aparece.

“No, no tengo novio. (Francisco) es un muchacho al que estoy conociendo, pero no tengo novio todavía, no hay nada formal todavía. Sí, pero no, nada qué ver, yo apenas estoy conociendo a este chavo”, dijo a ‘Ventaneando’.

La viuda de Julián Figueroa explicó que desde la muerte de su esposo ha estado enfocada en su carrera como actriz y en su vida personal, tratando de superar su duelo y seguir adelante. Sin embargo, confesó que la compañía y apoyo de Francisco Fernández ha sido fundamental en este proceso, y que la posibilidad de tener una relación con él no está descartada.

“Me cae muy bien, es una persona muy seria y es todo, no hay más… no hay más“, expresó al mencionado programa.

Tuñón se mostró abierta y sincera en la entrevista, aclarando rumores y dejando en claro que su vida sentimental es privada y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Al final, pidió respeto y comprensión ante esta situación, y afirmó que está abierta a lo que el futuro le depare en el ámbito sentimental.

Maribel Guardia y la vida sentimental de la viuda de Julián Figueroa

“Seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera. No es que a mí me encante, pero entiendo que es una mujer libre, es una mujer muy guapa, joven, tiene que hacer su vida y continuar“, dijo la actriz a ‘Ventaneando’.

“Difícil para mí, claro, por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, que está joven, que es bella. La vida continúa, que Dios la acompañe, ojalá. Lo que le pido a Dios es que le toque un buen hombre, porque el hombre que le toque le va a tocar a mi nieto también”, manifestó.

Sigue leyendo:

· Maribel Guardia felicitó a su nieto tras cumplir años el mismo día que su fallecido hijo Julián Figueroa

· Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, vive la etapa “más dura” a un año de la muerte de él

· Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, recibe críticas por compartir una foto con un hombre