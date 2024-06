Ivonne Montero y su fuerte opinión sobre mujeres trans en certámenes de belleza

Ivonne Montero ha manifestado su postura en contra de que mujeres trans participen en concursos de belleza, argumentando que se trata de un certamen exclusivo para mujeres biológicamente féminas. Aunque reconoce la lucha por la inclusión y la igualdad de derechos de las personas trans, considera que Miss Universo es un concurso que sigue unas reglas establecidas y que es importante respetarlas.

“El tema de Miss Universo, escoger a las candidatas estatales para Miss Universo, es un concurso de mujeres. No tenemos por qué quitar algo que ya está establecido. ¿Por qué no sumar? ¿Por qué restar? ¿Por qué querer ensombrecer algo que es tan maravilloso y que tiene un sentido, una razón de ser: la belleza femenina, biológica, natural. Ya sabemos que muchas van con cirugía, eso ya lo sabemos. Estamos hablando de un certamen de belleza femenino”

“Que ellos mismos empiecen a levantar, organizar, su concurso; que se sientan orgullosos, que se organicen. Aquí el problema es la imposición. Estamos viviendo una generación complicada en ese sentido porque estamos con ideologías, idiosincrasia, cultura muy arraigada. Entonces, esa transición va a costar mucho trabajo, muchas peleas. Y va a haber muchos despidos, muchos señalamientos, muchas culpas de que ‘si eres homofóbico'”

“Son grandes eventos porque estamos premiando algo en específico. No vamos a poner a concursar un perro con un gato, son animales completamente distintos. No voy a poner a un león con un burro, son distintos. Ves una carrera de atletismo de una mujer trans que participa con otras mujeres biológicamente femeninas y es avasallador el triunfo, y eso no es correcto”

Por otro lado, defensores de la inclusión de mujeres trans en estos certámenes argumentan que la belleza no debería estar limitada por el género biológico y que todas las mujeres, independientemente de su identidad de género, deberían tener la oportunidad de participar y ser reconocidas por su belleza y talento.

“Creo que las mujeres hemos luchado por muchísimos años por nuestros derechos. Entonces, es el momento de defenderlos. No va a pasar nada si estas chicas siguen participando, entrando en los concursos así, que lo único que hacen es desvalorizar, justamente, lo que somos”

Sigue leyendo:

· Ivonne Montero dice que hubo “química” tras el “polémico” beso que se dio con el cantante J1

· Ivonne Montero le demostró su solidaridad a Cazzu tras su controversial separación de Christian Nodal

· A Ivonne Montero le gustaría tener una pareja tras Rodrigo Romeh decir que ella es su crush