Juan Osorio le responde a Niurka Marcos por las críticas que la cubana hizo a la ‘Aventurera’

El productor Juan Osorio respondió a Niurka Marcos, quien criticó el desempeño de Irina Baeva como protagonista de la obra teatral ‘Aventurera’.

Debido a todo el revuelo que ha causado el trabajo de la rusa, el responsable de este espectáculo no dudó en contestarle a su ex en el programa ‘Despierta América’: “Primero, no me merece ninguna opinión la señora. Para tener una crítica, hay que escuchar a los expertos, a la gente que se fue a ver la función y que está viendo realmente si funciona o no”.

Luego, criticó a la vedette cubana porque considera que no recuerda sus orígenes: “A veces la gente es malagradecida, se les olvida que tuvieron la misma oportunidad, que tocaron la misma puerta y que se les abrió en su momento y que gracias a esa oportunidad crecieron. Entonces a veces ya se nos olvida y creemos que nacimos con la estrella ya, con el conocimiento y todo. Hay que darle una oportunidad a la señorita, llevamos una semana de estreno”.

En su opinión hay que darle tiempo a Irina Baeva, pues según comentó, en el corto tiempo que lleva ya ha hecho maravillas.

Juan Osorio completó: “La verdad yo respeto la crítica de una persona, de un periodista que ha ido a sentarse, que ha visto la obra y se ha dado la oportunidad de verlo. Una persona que habla porque la lengua no tiene hueso, no quiero opinar sobre ello”.

En la entrevista con el programa matutino de Univision destacó que Irina Baeva está comprometida con este trabajo y que tiene como norte hacer un buen papel.

También destacó que el rating del teatro es la taquilla y que hasta ahora han obtenido buenos resultados en las ventas.

“Ya estoy pensando a toda esta gente que habla mal porque me da muy buena publicidad”, bromeaba Juan Osorio.

Además, explicaba que ya tenían funciones agotadas, lo que demuestra la receptividad del público a esta producción. “Que sigan hablando, no va a pasar nada”, afirmó.

Sigue leyendo:

· ‘¿Bailas?’: Niurka Marcos critica a Irina Baeva tras el estreno de ‘Aventurera’

· Pareja de Juan Osorio reacciona a la opinión de Niurka Marcos tras decir que él la “mantiene”

· Juan Osorio le contestó a Niurka Marcos tras atacar a su novia casi 40 años menor que él